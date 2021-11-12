В Немчиновке найден мёртвым один из главных свидетелей по делу Виктора Батурина

Недавно события далёкого 2011 года вновь напомнили о себе, в июне 2021, спустя 10 лет, Виктора Батурина снова задержали за покушение на мошенничество Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несколько дней назад в подмосковное Немчиновке ночью сгорел двухэтажный дом, соседи уже спали и заметили возгорание лишь когда огонь охватил его полностью. Пожарные, прибывшие по вызову долго боролись с пламенем, когда его удалось потушить, на месте дома не осталось почти ничего, кроме стен. Казалось, что обошлось без жертв, но при осмотре в одной из комнат спасатели обнаружили обгоревшее тело.

— Произошло возгорание кирпичного двухэтажного дома, общей площадью 300 метров квадратных, в результате пожара строение выгорело полностью. После локализации пожара в ходе осмотра был обнаружен обгоревший труп. — сообщил источник kp.ru.

Эксперты установили личность погибшего, им оказался 56-летний Игорь Вашуркин — бизнесмен, бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы и один из основных свидетелей по делу скандально известного Виктора Батурина. Сейчас по делу о гибели Вашуркина в Следственном комитете проводится проверка, ведомство ждёт результатов экспертизы, которая определит причину смерти.

65-летний Виктор Батурин — бизнесмен, музыкальный продюсер и политик. Он брат Елены Батуриной - вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывший муж телеведущей и музыкального продюсера Яны Рудковской. Последняя в 2008 году после развода в Батуриным получила 5 миллионов долларов и права представлять Диму Билана. Но раздел имущества с бывшей супругой стал для бизнесмена далеко не самым трудным испытанием. В конце 90-х Виктор и Елена Батурины стали учредителями компании "Интеко". В начале своего существования она занималась производством полимерных изделий. Но предприятие быстро крепло и вскоре стало заниматься строительным бизнесом, у "Интеко" появились дочерние компании, которые возглавлял Батурин. Но постепенно между братом и сестрой накапливались противоречия, в 2006 году Виктор ушёл из компании. Батурин не собирался так легко расставаться со своими активами и требовал свою долю акция. Больше года они с сестрой подавали друг на друга миллиардные иски, а в конце 2007 заключили мировое соглашение.

Из за мирового финансового кризиса и развода с Яной Рудковской финансовое положение Батурина снова пошатнулось. В ноябре 2010 года в прессе появилась информация об уголовном деле против Виктора, его обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах при продаже квартиры. Именно по этому делу Игорь Вашуркин выступал в качестве основного свидетеля. Но делал он это не просто так. Помогая следствию против Батурина, Вашуркин спасал себя от 2,5 лет лишения свободы по такой же статье. И стоит отметить, вполне успешно, за такое сотрудничество Вашуркину в итоге смягчат наказание до штрафа. А Виктора Батурина приговорили к трем годам лишения свободы условно. После этого на бизнесмена подавали ещё несколько исков, но до суда дошли не все. В 2013 он был снова осуждён к 7 годам колонии и штрафу за мошенничество при продаже векселей «Интеко». В 2016 году суд заменил неотбытую часть срока штрафом.

Недавно события далёкого 2011 года вновь напомнили о себе, в июне 2021, спустя 10 лет, Виктора Батурина снова задержали за покушение на мошенничество. Причиной стала "давняя история" борьбы бизнесмена со своей сестрой за долю акций компании "Интеко". Тогда он обращался в суд с иском о возврате ему 25 процентов акций компании и в качестве доказательств своих прав предоставил договор с подписью Елены Батуриной. Бизнесмен требовал, чтобы сестра выплатила ему рыночную стоимость акций в качестве компенсации. Но Елена Батурина заявила, что подпись не ее.