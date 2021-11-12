23-летний мачо вымогал у знакомой 260 тысяч рублей за интимное видео: «Я хотел купить компьютер и стать стримером!»

Задержанный Иван Т. на семь лет моложе своей избранницы, ему 23 года. Нигде не работает. Не учится. Живет с мамой

Очередная иллюстрация того, что случайные половые связи до добра не доводят… Тут 30-летняя москвичка была вынуждена заплатить за однократный секс сразу 260 тысяч рублей.

Дело было так.

Познакомились, как это это сейчас модно, в соцсети.

- Мы как-то сразу понравились друг другу, - вспоминала Оксана (имя изменено) позже, на допросе в полиции. - Человек вел себя приятно, общался обходительно, вежливо. Через какое-то время мы решили, что стоит встретиться. И пообщаться, так сказать, более развернуто.

Кавалер пригласил барышню к себе домой. Встретил у метро Алтуфьево, проводил в родную панельную 16-этажку на соседней улице.

- Вел себя прилично, - подчеркивает москвичка. - Мы провели вместе время. И в процессе было снято видео, которое я просила удалить.

Парень, как говорит женщина, запись при ней же стер.

- Через какое-то время он написал, попросил о еще одной встрече. Но я сказала, что не настроена на дальнейшее общение с ним.

Отказ вывел любовника из себя. Он сначала написал своей пассии несколько хлестких возмущенных фраз. А потом перешел и к угрозам. Выяснилось, что секс-видео их свидания товарищ все-таки не удалил. Парень грозился, что выложит эту запись в Интернет и разошлет всем знакомым Оксаны.

- Взамен молодой человек требовал, чтобы их интимные встречи продолжались. Но потом вдруг изменил требования, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Секс-видео он предложил обменять на деньги. Цена вопроса - 260 тысяч рублей.

Шокированная происходящим Оксана отнесла деньги (встречались на нейтральной территории, у Савеловского вокзала). А потом пошла писать заявление в полицию. После этого шантажиста и взяли.

Задержанный Иван Т. на семь лет моложе своей избранницы, ему 23 года. Нигде не работает. Не учится. Живет с мамой.

- Я на эти деньги хотел купить себе компьютер и начать работать! - рассказал парень полицейским. - Кем работать? Стримером! Про деньги, которые бы после этого остались, не думал еще.

- Прощения попросили? - спросил следователь на допросе.

- У девушки? Нет, еще не успел.

Сейчас горе-любовник находится под подпиской о невыезде. Свою вину он полностью признает. Тем не менее по статье «Вымогательство» ему светит реальный срок - до 7 лет колонии.

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