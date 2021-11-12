Более 60% россиян поддержали идею сокращения рабочего дня в зимнее время

В России предложили сократить рабочий день в осенне-зимний период. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России предложили сократить рабочий день в осенне-зимний период. С учетом, что по снегу добираться до работы сложнее и дольше, трудовой день могут уменьшить на один час. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как к этой инициативе относятся сами россияне.

Мы задали вопрос «Как вы относитесь к идее сократить рабочий день в осенне-зимний период?» и выяснили, что о таком предложении думают опрошенные.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Больше половины респондентов обрадовались такому предложению. 40% россиян назвали идею депутата отличной.

«Хорошо бы. Только, чтобы зарплату рабочим не убавили, а прибавили», - говорит одна из участниц опроса.

«Я положительно, а у мужа ненормированный рабочий день», - отмечает другая.

21% респондентов назвали предложенную инициативу хорошей, но выразили опасения, что их работодатели не пойдут на сокращение рабочего дня. А еще 9% заявили, что им все равно, ведь у них нестандартный график работы, поэтому на них новое правило точно не распространится.

Также россияне предложили аналоги инициативе Виталия Милонова. Кто-то вспомнил, что ранее в России обсуждалось введение четырехдневной рабочей недели, а кто-то рассудил, что было бы достаточно возврата к переходу на летнее и зимнее время.

«Людям нужно возвращать летнее время, чтобы они могли возвращаться с работы засветло, а не в кромешной тьме», - рассуждает один из опрошенных.

«Лучше бы 4-дневку сделали. 5/2 очень тяжелый график. Организм не успевает восстановиться за такой короткий промежуток времени, а при 4/3 народ высыпаться будет лучше, и качество труда увеличится», - уверяет другой.

Оставшиеся 30% заявили, что негативно относятся к предложенной идее, поскольку опасаются, что из-за сокращения рабочего дня в зимнее время работодатели могут урезать сотрудникам зарплаты.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие шесть тысяч человек.