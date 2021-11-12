Депутат Милонов призвал сократить рабочий день на час в осенне-зимний период

Виталий Милонов Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что в осенне-зимний период необходимо сократить рабочий день на час. Парламентарий направил письмо с соответствующим предложением на имя главы Минтруда Антона Котякова.

- Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счёт включения времени езды до рабочего места на один час, — цитирует текст письма RT.

По мнению Милонова, такая мера повысит мотивацию работников и поднимет трудовую дисциплину. Парламентарий отметил, что короткий световой день и холод негативно сказываются на настроении граждан.

Кроме того, работодатели не учитывают время поездки до работы. По мнению депутата, граждане вместо положенных восьми часов по факту работают 10-11 часов.

Напомним, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не против сокращения рабочей недели, но считает, что об этом слишком много говорят. Глава СПЧ отметил, что «больше половины людей в России получают меньше 27-28 тысяч рублей зарплаты на руки», а многие – 15-20 тысяч рублей в месяц, «вот о чем надо думать». При этом он указал, что «работа крестьянина тоже может быть в радость»: например, на передовых хозяйствах зарплата хорошая, бывает больше 50 тысяч рублей, а «агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тысяч получают».