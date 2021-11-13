Илья Носков: Заболел ковидом - думал, накрылась моя комедия про свингеров

Актер Илья Носков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот так живешь с человеком, живешь, и вдруг каждый день становится похож на предыдущий. Тут или разводиться, или былые чувства как-то освежить. В романтической комедии «Свингеры» (смотрите скоро в кинотеатрах) две пары решают впервые в жизни попробовать свинг — и нет, это не разновидность джаза. С одной стороны - успешный бизнесмен с типовой красоткой, на которой он никак не женится (Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова), с другой - обычная семья из Люберец (Ирина Пегова и Илья Носков). Вы удивитесь, но, несмотря на название, это кино про настоящую любовь и семейные ценности.

Кадр из фильма "Свингеры", предоставлен кинокомпанией "Вольгафильм".

- Когда вам сказали: «Илья, предлагаем вам роль в романтической комедии «Свингеры», какова была ваша реакция? Название будоражит воображение.

- Русские слова многозначны. Можно выругаться матом, и это будет звучать как признание в любви. А можно признаться в любви, но это будет как ругательство матом. Поэтому тут слово ничего не значит - важно, что там увидит зритель. Мне прислали сценарий - я прочитал, похихикал, порадовался, что очень неплохо написано. Меня попробовали, утвердили, я был рад такой истории. Но потом я приболел довольно серьезно. И думал: «Ну, все, накрылась моя комедия». На что продюсеры сказали: «А мы вас подождем. Выздоравливайте скорее».

- Это был ковид?

- Да, год назад.

- В центре сюжета - две пары в кризисе, когда былой страсти нет - это такое общее место, сложившийся драматургический ход или все-таки суровая правда жизни?

- Думаю, все одновременно. В нашем данном случае одна пара пресыщена - как там у Гребенщикова? «Их дети сходят с ума оттого, что им нечего больше хотеть». А другие, наоборот, ухайдакались по жизни как-то, думают, как бы выжить и заработать свою копейку. И разная система координат у людей.

- Вы с вашей супругой Полиной вместе уже десять лет.

- Чуть побольше - 17.

Актер Илья Носков с семьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ого. На чем держатся крепкие супружеские союзы? Актеры часто говорят, что полезно редко видеться — когда съемки, спектакли и гастроли, ссориться некогда и оба всегда рады друг другу.

- Это тоже есть, да! Но вообще это такие вещи, которые непонятно откуда берутся, из чего они ткутся. Бывает, помогает умение что-то не замечать.

- Умение терпеть необходимо в браке?

- Конечно!

- А что конкретно приходится терпеть?

- Скажу коротко и емко: все! У меня друг в Москве есть, а у него сын, взрослый уже. Я его какое-то время не видел и вот встретились. Я его спрашиваю: «А ты чего какой-то спокойно-усталый, как герой вестерна?». А он говорит: «Да я дембельнулся недавно». Я говорю: «Ну, про армию расскажи». Он кучу историй рассказал. Тогда я прошу: «А если одним словом про армию?». Он подумал и говорит: «Незабываемо!». Вот с браком тоже самое: если человек смотрит на отношения как на незабываемые, понимает все свои грани - плохие и хорошие, то все будет нормально. Надо же понимать, что прежде всего ты сам не идеальный, в тебе столько всего намешано - может, от тебя люди хлебают еще больше всякой ерунды, чем ты от них.

- Конфликты после стольких лет еще случаются? Когда жили душа в душу, а потом раз - и чашка полетела в стену? Или опыт и мудрость не оставляют им шанса?

- У меня постоянно что-то такое выстреливает… Мы – артисты, мы же все психи. Тем более, когда мы репетируем, ныряем в роль и сходим с ума, когда что-то не получается у нас в профессии. Бывает, я, предупреждаю даже: «репетируем «Идиота», я неадекватный!». Я в принципе могу что-то выкинуть - где-нибудь что-нибудь иногда переклинивает. Эмоции, индивидуальность человеческая и актерская накапливаются и близким людям достается больше всех.

Илья Носков в роли Фандорина на съемках телесериала "Азазель". Фото Игоря Зотина (ИТАР-ТАСС) \

«Возраст приятно ощущать и с ним жить»

- Вы как-то в интервью сказали: «Полноценных семей мало, мужиков все меньше». Что конкретно вы имели в виду?

- Время сейчас такое странное. С одной стороны, из Америки и Европы гонят волну эмансипированные женщины, которые говорят, что в принципе мужчины им не нужны. А с другой у нас сначала Гражданская война была, Вторая мировая, потом Афганистан, Чечня. К сожалению, многие мужчины воспитаны женщинами, а это у них не всегда правильно получалось. Поколение инфантильных людей, которые родились в 60-70-е, а потом, в свою очередь, родили своих детей. Когда простые, но важные вещи не озвучиваются отцом сыну, мы получаем поколение псевдомужчин, не готовых на свершения. Я говорю не про подвиги. Подвиг – это просто: тебе сказали пойти вперед, ты пошел, пулю получил, погиб - герой, все. А ты попробуй совершать подвиг каждый день – терпеть, где-то через себя переступать. Подвиг – это каждодневный труд, в семейной жизни без этого никуда. Многие мужчины сегодня не выдерживают. Есть такая Наталья Москвитина, она возглавляет фонд «Женщины за жизнь», я с ней сотрудничаю. Она получает очень много просьб о психологической помощи, когда женщина вдруг беременна третьим, а муж категорически против. И он уходит просто потому, что женщина беременна третьим его ребенком! Это же бред.

- Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина.

- Соглашусь. Мужчина совершит любой подвиг, если есть для кого, когда он видит блеск в глазах. Женщина вдохновляет. Я не говорю, что кто-то кому-то что-то должен. Но, мне кажется, это нормальное состояние женщины, когда она вдохновительница. Муза...

- ..и хранительница очага. Не все с вами согласятся — сторонницы нынешней феминистской волны, например.

- Многие ценности и псевдосвободы, которые нам навязываются, разрушают наш менталитет. Как говорится, что немцу хорошо, то для русского смерть. Очень много появилось оправданий своей слабости. Это все пришло, мне кажется, с Запада. Русский человек – он простой в этом смысле. Простой и абсолютно искренний. А сейчас стали что-то выдумывать, расплодились психологи, коучи, которые говорят: «Давай я научу тебя, как тебе жить». Все вдруг стали учить, как, блин, жить.

Кадр из фильма "Свингеры", предоставлен кинокомпанией "Вольгафильм".

- У вас трое детей. Сколько им сейчас?

- Софье – 15, Савве – 10, и Александру — 4.

- В чем ваша стратегия воспитания? Она меняется? Когда появляется уже третий ребенок, родители обычно уже не так с ума сходят, как с первым.

- Как говорят мои друзья — допустим Ксения Охлобыстина (жена актера и режиссера Ивана Охлобыстина. - Авт.): «Когда детей больше трех, уже не важно, сколько их». Я в этом смысле человек простой. Я не пытаюсь быть строгим, все мое воспитание – просто уделять время, общаться, вместе что-то делать. Хихикать, валять дурака и, конечно, где-то что-то сказать про серьезные вещи - основополагающие в жизни. Ввинчивать потихонечку среди простого что-то важное объяснять, почему эти вещи для меня важны. Бывает, дочке что-нибудь говорю, а у нее уже свое мнение: «А я вот так думаю!». И нужно разбирать ситуацию, системы координат. Но как я сам раздолбай, то я, собственно, каких-то вещей от них не требую. Как-то дочь очень переживала, что она отличница, а что-то там не получилось. Говорю: «Мне не важны твои пятерки - важны знания и чтобы ты была веселая и адекватная». Неимоверное количество уроков, они физически устают.

- Сейчас часто говорят об осознанном родительстве. Оно часто выливается в болезненную рефлексию, когда взрослые переживают, что они плохие отцы и матери. Вам когда-нибудь приходилось жалеть о своих поступках по отношению к детям?

- Естественно.

- О каких? Матерились при них?

- В том числе. Но чаще вспылишь и понимаешь, что, елки-палки, это твои накопившиеся проблемы вылились на твоих домашних. Такое, конечно, иногда происходит и ты сам готов себя придушить.

- А как вы потом? Получается извиниться?

- Да. Конечно. Я понимаю, что когда это не в первый раз происходит, то извинение мало утешит, но я пытаюсь объяснить, что я в тот момент чувствовал, отчего у папани улетело что-то не в ту сторону.

- На будущий год вам 45. С возрастом что-то меняется внутри?

- Иногда накатывает: елки-палки, только ведь приехал в Санкт-Петербург, тебе было 20! И вдруг уже 44. А с другой стороны, в 25 лет я хотел играть какие-то роли и слава Богу, что этого не случилось — потому что тогда это было бы очень смешно. У меня мамы не стало в мои 33 года, и я тогда впервые в жизни ощутил свой возраст. Я понял, что повзрослел - как-то по-хорошему для себя. Новый этап жизни начался. И вот с 33-х до теперешнего меня я все взрослею. Уходит много дури человеческой. И с профессией это тоже связано. Знаете, иногда артист в 30 с чем-то лет вдруг начинает серьезно рассуждать о профессии, еще берется кого-то учить, ощущает себя мастером. У меня этого нет. Мне бы с собой разобраться! Процесс обучения постоянного, при этом ты ощущаешь себя уже не мальчиком - все-таки 44, уже какой-то опыт есть. Возраст приятно ощущать и с ним жить. И дальше искать себя в профессии и проживать свою жизнь через призму этого возраста.