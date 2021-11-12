Загородный дом Тимура Родригеза обокрали на 4 млн рублей, пока он отдыхал с семьей в Италии

Тимур Родригез. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подмосковный дом 42-летнего Тимура Родригеза обокрали, когда шоумен отдыхал в солнечной Италии. Артист был заграницей с супругой Анной и детьми, он делился совместными снимками из Рима, записывал веселые видео, но по возвращению домой его ожидал неприятный сюрприз – коттеджный дом в подмосковном поселке Глухово оказался открыт.

- Неизвестные взломали двери на террасе и вошли вовнутрь дома, откуда вынесли более 4 млн рублей. Заявитель указал, что украли 45 000 долларов, около 400 тысяч рублей и драгоценности, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

- Тимур Родригез лично обратился в полицию?

- Да. В полиции зафиксировали факт и возбудили уголовное дело о краже. Принимаются все усилия для поисков преступников.

Шоумен проводил время с семьей в Италии.

Сам же Тимур Родригез пока никак не сообщает своим подписчикам о том, что у него произошло по возвращению из Италии. Артист продолжает публиковать в соцсетях видеоролики и клипы. Затруднился с комментариями и пиар-агент Родригеза.

- Ничем не смогу помочь, - сказал kp.ru Павел Назаров, организатор концертов Тимура Родригеза.

Одно понятно, что артист лишился значительных сбережений и говорить сейчас об этом сложно. По данным Forbes, Тимур Родригез зарабатывает около 50 млн рублей в год. Артист прославился по участию в КВН, Comedy Club, «Ледниковый период», теперь его приглашают в качестве члена жюри проекта «Маска» и «Один в один».

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