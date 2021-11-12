Россиянам будут нужны QR-коды в самолетах, поездах и общественных местах: правительство внесло законопроекты в Госдуму

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте. Официальное сообщение об этом появилось на портале кабмина. Как там написано, «предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом». Детали дополнительно озвучили на брифинге вечером в пятницу, 12 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова и министр транспорта Виталий Савельев.

Итак, законопроектов два. Первый — про то, как теперь посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Для этого понадобятся:

- либо QR-код о прививке;

- либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом;

- либо медицинский отвод от вакцинации.

До 1 февраля будет переходный период: если необходимых документов нет, можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как объяснила Татьяна Голикова, переходный период дается, чтобы граждане могли подготовиться: привиться, если этого еще не сделали, и разобраться с документами.

Решение об использовании QR-кодов и конкретном перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Точно ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и магазинов, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект - про порядок использования QR-кодов в поездах и самолетах. Речь идёт о междугородних и международных перевозках (на внутригородской транспорт новшества не распространяются).

Пассажирам потребуются:

- либо QR-код о прививке;

- либо медицинский отвод от вакцинации;

- либо подтверждение перенесённого коронавируса.

Медицинские документы понадобятся при покупке билета и их надо будет предъявлять при посадке.

До даты, которую установит правительство (пока она неизвестна), будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Он же потребуется гражданину иностранного государства при поездке на нашем железнодорожном или авиационном транспорте.

- О каких документах идет речь? Речь идет по сути о выписке из сертификата вакцинированного гражданина, единая форма которого утверждена министерством здравоохранения на этой неделе, - дополнительно рассказала на брифинге Татьяна Голикова. - Теперь сертификат вакцинированного содержит три позиции: вакцинация или ревакцинация, перенесенная болезнь или медицинский отвод.

По словам вице-премьера, ранее выданные документы о вакцинации продолжают действовать до 1 марта 2022 года. Имеются в виду бумажные сертификаты. Информация, которая хранится на едином портале госуслуг, обновится в те же сроки автоматически — самим гражданам ничего делать не надо. Те россияне, которые не зарегистрированы на госуслугах, не имеют смартфонов или вообще проживают в отдаленных районах — в общем, все, у кого с получением нужных документов через госуслуги могут возникнуть проблемы — смогут заказать выписку из сертификата с QR-кодом в многофункциональном центре (МФЦ).

Детям и подросткам «куары» по-прежнему не потребуются, поскольку вакцинация у нас с 18 лет.

- Мы сейчас уже начинаем работать с авиакомпаниями, железнодорожными нашими компаниями. Отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритм и логистику для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать их на посадке, - сообщил в свою очередь министр транспорта Виталий Савельев. - Я думаю, больших трудностей здесь не будет. Конечно, у каждой авиакомпании есть свои системы бронирования, их надо будет совмещать с системой госуслуг, чем мы сейчас и занимаемся.

Почему новые меры вводятся именно до 1 июня?

-Мы рассчитываем, что все-таки удастся достичь показателей коллективного иммунитета, которые мы установили как критериальные — 80% взрослого населения, - заявила Татьяна Голикова. - Хотя хочу подчеркнуть, что страны, которые сейчас уже имеют опыт масштабного прививания своего населения, поднимают эту планку до 90-95% для того, чтобы победить распространение пандемии.

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