Благодаря методам лечения Чазова сегодня спасают тысячи людей с инфарктом миокарда

Директор Всесоюзного кардиологического научного центра академик Евгений Чазов, 1981 год. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/

В пятницу произошло печальное событие, на 93-м году жизни скончался врач-кардиолог, академик Евгений Иванович Чазов. Три года он был министром здравоохранения СССР, а в 1967—1986 годах Чазов возглавлял IV Главное управления при Министерстве здравоохранения СССР. Именно оно обслуживало высшее руководство страны.

Мы связались с коллегой академика Чазова, врачом-кардиологом доктором медицинских наук, экспертом Лиги здоровья нации Мехманом Мамедовым.

- Мехман Ниязиевич, в массовом сознании академик Чазов был известен прежде всего, как человек, который лечил генсеков. А в профессиональной среде, чем он заслужил уважение коллег? Что это была за фигура с точки зрения профессионального сообщества?

- Евгений Иванович это основатель современной советско-российской кардиологической школы. Среди российских кардиологов безусловно он был самым узнаваемым ученым и клиницистом. Чазов известен не только клиническими инновациями но и организацией кардиологической службы в Советском Союзе и России. Он является основоположником тромболитической терапии, с помощью которой сегодня спасают множество больных с инфарктом миокарда. Благодаря авторитету Евгения Ивановича в Советском Союзе были проведены международные конгрессы по кардиологии и профилактической кардиологии. Это, конечно, была фигура мирового масштаба, - сказал Мехман Мамедов kp.ru.