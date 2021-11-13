Госсубсидии и задушенные профсоюзы: На чем выстроил свое состояние богатейший человек планеты Илон Маск

Предприниматель Илон Маск в октябре 2021 года стал самым богатым человеком на планете. Фото: EAST NEWS

Ему рукоплескает весь мир. Любая его новинка, пусть даже сырая, объявлялась прорывом в будущее. Илон Маск перевернет экономику, создав электромобиль «Тесла». Илон Маск отправит человечество к звездам на своей ракете «Сокол». Илон Маск избавит наши города от пробок с помощью вакуумного поезда «Гиперлуп». Илон Маск изменит нашу жизнь, оснастив дом каждого человека солнечной батареей… Поистине, любовь западных СМИ к этому 50-летнему уроженцу Южной Африки столь же иррациональна, как их антипатия к России (которую объявляют «виновной» во всем подряд, вплоть до взлома выборов в США и глобальных изменений климата).

Но последние время самого богатого человека Земли — да-да, 1 ноября состояние Илона превысило $300 млрд, столько денег не было никогда и ни у кого — преследуют проблемы. Конечно, он и раньше, бывало, стоял на грани банкротства, сталкивался с чередой скандалов и даже расследованием американских органов по подозрению в биржевых махинациях. Но теперь народного любимца хотят отлучить от главного ресурса — госсубсидий США. С чего вдруг?

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ДРУГ

Астрономическое состояние Маска — это, конечно, не «живые» деньги, а рыночная цена акций «Теслы» и других компаний, которыми он владеет. И с реальными экономическим достижениями эта цена увязана слабо. Например, капитализация (рыночная стоимость всех акций) «Теслы» на сей день — свыше триллиона долларов, а у другого американского автопроизводителя, «Дженерал Моторс», — «жалкие» $90 млрд. Хотя первая выпустила за прошлый год 509 тысяч машин, а второй — 6,8 млн. То есть компания, продавшая в 10 раз больше товаров, чем конкурент, стоит на рынке в 10 раз дешевле.

Бред? Это если не учитывать, что любому бизнесу для развития нужны инвестиции — «длинные» деньги: госсубсидии, кредиты, кредиты под залог госсубсидий… И в получении оных Маску нет равных.

Но кто же помогает самородку-инноватору шагать по «вашингтонскому болоту», словно по своей спальне? Один из его покровителей — одиозный глобалист Альберт Гор. Вице-президент при Клинтоне, в 2000 году чуть было не ставший президентом. Затем — ярый борец с изменениями климата (еще до того, как это стало трендом), духовный отец девочки-активистки Греты Тунберг.

Наконец, Гор — тоже бизнесмен: разбогател, создав «карбоновую биржу», где в прямом смысле торговал воздухом — продавал промышленникам «квоты на выброс парниковых газов». А чтобы подготовить общественное мнение, в середине нулевых он потратил $300 млн на грандиозную медиа-кампанию «в защиту климата».

И главное спасение, по мнению старины Ала, как его называют приятели, — электромобили. Все логично, электрокары двуокись углерода не выбрасывают. Но кто их главный производитель? Правильно, Илон Маск! Которого Альберт Гор прямо называет «другом».

Бывший вице-президент США Альберт Гор. Фото: EAST NEWS

Южноафриканец в долгу не остается — в 2018 году Альберта Гора выдвигают на… пост директора «Теслы»!

Излишне говорить, что такой видный член Демпартии США может пинком ноги открыть дверь в кабинеты однопартийцев — Обамы или Байдена — выбивая для «друга Маска» новые субсидии.

А если знать, что Гор через посредников инвестировал в первые проекты Маска $35 млн еще в начале нулевых, когда тот был никому не известным юным бизнесменом, — круг замкнется. «Я тебя породил, я тебя и стригу».

БОРЬБА С ПРОФСОЮЗАМИ

В мае сего года Илон сделал широкий жест: выступая на российском просветительском марафоне «Новое знание», пообещал перенести свои чудо-заводы и в наше отечество. Как часто бывает в его случае, слова остались словами. Но во внутреннюю эмиграцию он уже отправился: штаб-квартира «Теслы» вместе с частью производственных мощностей переезжает из «цитадели демократии», Калифорнии, в кондовый республиканский Техас. Причина банальна — налоги ниже!

Понять Маска можно. Либеральная экономическая модель испытывает системный кризис, и ты, как настоящий бизнесмен, должен диверсифицировать риски. Но, вероятно, его старшие друзья-«демократы» решили примерно наказать непоседу. Ведь и Россию, и американских республиканцев — они считают врагами.

Прямо сейчас в США готовится новый грандиозный распил… э-э… то есть мы хотели сказать «распределение» очередного пакета господдержки. Байден и Демпартия готовы выделить баснословные $1,75 трлн на «инфраструктурные реформы» и «борьбу за климат». В рамках этого пакета средняя семья в США может получить налоговый вычет в $12500 на покупку электромобиля американского производства. А кто их делает?..

Капитализация «Теслы» на сей день - уже свыше триллиона долларов. Фото: EAST NEWS

Хотя стоп! В «пакете Байдена» четко прописано: субсидии выделяются только на электрокары тех заводов, где созданы профсоюзы. Это общественные организации рабочих, которые, по идее, сражаются за их права (работать — поменьше, получать — побольше). Но матерый капиталист Маск видел профсоюзы в гробу, на его фабриках таковые запрещены. О чем, впрочем, «демократы» и либеральные журналисты много лет помалкивали.

Зато недавно регулирующие органы США ультимативно потребовали у Маска все-таки создать на своих заводах профсоюзы. Мол, работай без преференций, как все. Тем самым Вашингтон намекает: двадцатилетний медовый месяц между властью и гением-инноватором подходит к концу.

В ответ Маск показал дулю. Взял и в начале ноября продал 3% (из 23%) принадлежащих ему акций «Теслы». Такой сброс активов вызвал обвал капитализации всей компании более чем на 10%. То есть другие держатели акций потеряли порядка ста триллионов долларов.

Зачем? Так ведь у «Теслы» много владельцев, включая, например, инвестфонд Capital World Investors. Глобалистскую структуру, где топ-менеджером работал муж экс-премьера Британии — Терезы Мэй. Вот вам, мол, выкусите!

КОМПЕТЕНТНО

Великий комбинатор XXI века

Леонид Хазанов, кандидат экономических наук, эксперт по развитию промышленности:

- Илон Маск — прежде всего великий пиарщик, сумевший с нуля раскрутить личный бренд, а на его основе — и свои проекты. Которые реализуются далеко не без трудностей. Но это не мешает Маску использовать любую возможность продвинуть себя в прессе, в чем ему точно нет равных. Например, летом 2018 года группа детей из-за наводнения оказалась заперта в пещере в Таиланде. За них переживал весь мир, а Илон громогласно пообещал собрать из своей ракеты «Сокол» мини-субмарину (буквально), приехать в Тайланд и всех спасти. Детей в итоге вытащили профессиональные спелеологи, зато Маск, как говорит молодежь, «хайпанул на теме».

У него чутье на перспективные идеи: скажем, 5 лет назад, когда нефть стоила $35, а до «климатической истерии» было еще далеко, потенциал электромобилей был не столь очевиден. Ну и, конечно, у Илона не отнять таланта организовывать бизнес-процессы так, чтобы воплотить эти идеи в жизнь.

Выйдет ли он из нынешнего кризиса? Если захочет — то да. Падение акций «Теслы» на 10% или даже 20% за последнюю неделю — еще не конец света для бизнесмена такого уровня. Акции вообще имеют свойство колебаться в цене под влиянием как объективных, так и спекулятивных факторов. А вот отсутствие госсубсидий — проблема уже посерьезнее. Однако, полагаю, лоббисты Маска смогут ее решить. Возможно, деньги предоставят, прокрутив через какой-то частный банк или фирму-прокладку. Главное, чтобы к Илону хорошо относились Байден и его подчиненные.

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