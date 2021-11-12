Женя Огурцова раскрыла ужасы работы в группе «Ранетки»: оргии, изнасилования и подписание контрактов по пьяни

Женя Огурцова во время интервью ютуб-блогу «Алена, блин!». Фото: Youtube

Прославившаяся в 2000-е годы группа «Ранетки» (Лера Козлова, Аня Руднева, Алина Петрова, Лена Гальперина) выглядела как один из самых успешных и сплоченных герлз-бэндов страны: выступали в «Олимпийском» и даже на разогреве у Бритни Спирс. Но действительности, как известно, все не так, как на самом деле (это цитата). И внутри коллектива, судя по воспоминаниям участниц, творился дикий беспредел. Об этом и написала книгу Евгения Огурцова — одна из солисток группы. В интервью ютуб-блогу «Алена, блин!» певица вспомнила, какой ценой давалась популярность.

ПРО ИЗНАНКУ

«Я благодарна тому времени — стадионы, популярность. Но есть закулисье, о котором не все решаются рассказать. Но после того, как я выпустила книгу, мне написала куча коллег по сцене: у нас похоже, у нас тоже самое. Танцоры из известных балетов, скрипачи из оркестров. Везде такое говно. Есть изнанка, о которой никто не говорит. В этом стыдно признаваться. У нас в стране как? Если изнасиловали, то юбку короткую надела. Мне пишут, что мы с девочками виноваты в том, что подвергались и физическому, и моральному насилию. А то, что мы работали с отбитыми дебилами, ничего страшного»

ПРО ФАЛЛОИМИТАТОРЫ

«Эмоциональное насилие шло в основном от продюсера (Сергей Мильниченко). Я описала ситуацию: мне было 16 лет, я познакомилась с парнем, ему было 17, наши отношения шли к тому, что с ним я лишусь невинности. И я рассказываю об этом девочкам — нам это внушили. В «Ранетках» мы были настоящей семьей. Я поделилась этим. А через несколько дней на концерте в Самаре один из взрослых (руководящий состав группы) зовет меня к себе в номер и дает фаллоимитатор: «А теперь давай с нами!». И закрывает номер. Мне было 16. Я была невинной девочкой. Я в слезы, слюни, отпустите меня! Чудом я выхватила ключ, когда действия сексуального характера в этом номере уже начались — минет и все остальное на моих глазах. Я прибежала в номер к Елене Третьяковой (Лена Ранетка) в ужасе и с фаллоимитатором в руках. После я забыла и продолжила работать, все это было переведено в шутку. Мол, он хотел мне помочь»

ПРО ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ ЖЕНУ И ДНЕВНИК МЕСЯЧНЫХ

Наталья Щелкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Наташа Щелкова — гитаристка, сейчас жена Сергея Мильниченко (младше продюсера на 24 года). В какой-то момент мы узнали, что они вместе с ее 16-летия. И дико ***** (офигела). То ли мы этого не замечали тогда, то ли не придавали значения. Это было в рамках обыденного. Вроде ничего и не происходило особенного. Все мило и полюбовно. Мы семья, ну и что, что ей 16? Кроме того, он же встречался и с Лерой Козловой. Никто не считал это ненормальным, потому что он самый добрый и заботливый Папа Ранетка — он так себя велел называть — и ничего плохого не сделает. А он тем временем вел дневник месячных: когда начинаются и когда заканчиваются. Это объяснялось тем, что ему надо было понимать, когда мы психуем. Но на самом деле это ***** (трындец)»

ПРО «ИЗНАСИЛОВАНИЕ» ЛЕНЫ ТРЕТЬЯКОВОЙ

Женя Огурцова и Лена Третьякова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Она вступила в сексуальную связь по собственному желанию с менеджером группы. Был очень долгий прессинг: он такой классный, он тебя любит, ты должна быть с ним, ты должна быть с ним, ну почему ты не с ним? Моральное насилие. Она послушала, набралась смелости, накидалась и … [все произошло]. Вообще, нам часто наливали. А нам было по 16 лет. Могли запросто принести несколько бутылок шампанского, чтобы отметить что-то. И один раз, когда мы напились и веселились, блеющие овцы после шампанского, нам дали подписать контракты — нам уже было по 18, то есть подписывали без родителей. На полном доверии подписали не глядя. Оказалось, что там были безумнейшие неустойки. Мы даже столько не зарабатывали, поэтому нам не могли прописывать такие контракты»

ПРО СЕКСПРОСВЕТ И ДУШ

Нюта Байдавлетова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«После того, как выгнали Леру, взяли новую барабанщицу — Нюту Байдавлетову, она была из Ставрополя. И какое-то время после приезда жила в одной квартире с продюсером (Мильниченко). Он снимал двухкомнатную квартиру. Ей тоже было 16 лет. Мы были на съемках сериала «Ранетки», и вот только недавно она рассказала, как в то время однажды она после душа выходит из ванной, а он (продюсер) говорит: «Если что, ты душем не мастурбируй, это вредно для здоровья, киста может образоваться. Лучше приходи — я расскажу, как надо себя удовлетворять».

ПРО РАБОТУ В СЕКС-ШОПЕ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ ГРУППЫ

«Когда у меня еще во время работы в «Ранетках» спрашивали, где бы я работала, если б не группа, я шутила: «Или в библиотеке, или в секс-шопе». Потому что люблю читать и свободно разговариваю на тему секса. У меня было нормальное сексуальное воспитание. И вот в какой-то момент после ухода из группы я поехала с друзьями в Питер, и мы зашли в секс-шоп. А это же довольно необычно. Все необычное мне было интересно. И я вернулась в Москву и устроилась в секс-шоп. Это был крупный магазин на 150 квадратных метров, серьезная сеть. Нас обучали — гинекологи, сексологи, представители американских и голландских фирм. Это не просто письками торговать, это искусство. Мне очень нравилось, а потом я ушла в декрет. Потом устроилась в другой секс-шоп в Домодедово, где я живу. Были и те, кто меня узнавали. Некоторые смущались, некоторые удивлялись: никогда бы не подумал, что мой кумир будет мне фаллоимитатор подбирать»

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