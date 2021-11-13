Врачи общаются с пациентом в ковид-отделении больницы, Рига, Латвия. Фото: REUTERS

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз признала Европу мировым центром заражений коронавирусом. По сравнению с летом и началом осени, в большинстве европейских стран показатели заболеваемости коронавирусом выросли в десятки раз. Подавляющее большинство заболевших, а также находящихся в отделениях интенсивной терапии, составляют невакцинированные.

ФРГ

В немецкой Саксонии рост случаев заболевания коронавирусом – самый высокий в Германии. Одновременно в этой федеральной земле – самый низкий уровень вакцинации в стране. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан назвал происходящее «пандемией невакцинированных»,

Дания

Власти королевства обсуждают возврат к практике обязательного предъявления гражданами сертификатов о вакцинации при посещении ими общественных мест. Одновременно правительство планирует ввести дополнительные ограничения для замедления распространения коронавируса.

Нидерланды

Начиная с сегодняшнего дня на всей территории страны будет введет частичный локдаун. Причиной такой жесткой и непопулярной меры стал резкий рост заболеваемости COVID-19. Ресторанам и магазинам предписано закрываться раньше, в общественных местах люди вновь должны будут соблюдать нормы социального дистанцирования. Принимать у себя дома голландцы смогут не более 4-х гостей одновременно. Планируется, что ограничения будут действовать, как минимум, три недели.

Румыния

Из-за коллапса, в котором находится система здравоохранения страны, пациентов с тяжелой формой течения COVID-19 решено отправлять на лечение в соседние страны. Четыре румына уже эвакуированы санавиацией для дальнейшего лечения в Италию. В ближайшие дни из-за острого недостатка мест в больницах Румынии граждане этой страны будут отправляться на лечение в Венгрию, Польшу и Австрию.

Великобритания

Британцы празднуют маленькую победу: в стране отмечен самый продолжительный непрерывный период еженедельного снижения числа новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций с диагнозом «коронавирус» также снизилось более чем на 10%. Ученые считают, что позитивную статистку обеспечивает достигнутый так или иначе высокий уровень иммунизации населения, а не карантинные ограничения.

Китай

Власти Поднебесной начали проверку на наличие коронавируса товаров, направляемых покупателям по почте. И потребовали, чтобы все ритейлеры подвергали почтовые отправления санобработке. Причиной этому стал коронавирус, диагностированный у трех рабочих одной из компаний, продающей по почте детскую одежду.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 13 ноября 2021 года:

Всего заболевших 252 340 354

Всего умерших 5 085 702

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 055 141 Умерших: 36 601

Всего:

Заболевших: 46 391 055 Умерших: 760 970

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 138 799 Умерших: 4323

Всего:

Заболевших: 9 534 306 Умерших: 144 116

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 030 909 Умерших: 30 597

Всего:

Заболевших: 8 843 238 Умерших: 248 203

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 771 390 Умерших: 5 866

Всего:

Заболевших: 8 342 292 Умерших: 72 910

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 586 827 Умерших: 15 701

Всего:

Заболевших: 3 328 924 Умерших 80 303

По данным Университета Джона Хопкинса.

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