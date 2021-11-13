Диванный планктон: 10 необычных способов заработка на дому

Оказывается, пялиться в телевизор - это тоже работа! Фото: EAST NEWS

- А, вы опять про удаленную работу... - зевнёт читатель, увидев заголовок. И окажется неправ. Вернее, прав, но лишь отчасти. Почти любая работа, которую можно выполнять в помещении, может стать удаленной. Будь то хоть написание этой статьи, хоть вязание носков на продажу. Главное - иметь нужные навыки.

Но есть и такие «профессии», освоить которые может практически любой из нас. Причем довольно быстро. Рассказываем про неочевидные и не требующие специального образования виды заработка на дому, каждый из которых может стать основной работой.

Разведение животных

Главное условие для запуска такого бизнеса – наличие «средства производства». То есть собаки или кошки женского пола с хорошей родословной. Потребуются и другие вложения: корм, игрушки, вакцины, оплата «услуг» кота или кобеля - в сумме это может потянуть на сотню тысяч рублей и больше.

Дальнейшее – дело техники: сводить животное с таким же породистым партнером и продавать потомство. Цены на породистых питомцев стартуют от 30 тысяч рублей - например, за эти деньги можно купить котенка-«британца» или щенка корги. Но есть и супер-дорогие породы - например, «кошка тайских королей» тао-мани с разноцветными глазами стоит минимум 100 тысяч рублей.

Конечно, у такого заработка есть ограничения: в городской квартире псарню или большой кошачий питомник не устроишь. Зато никто не мешает вам разводить аквариумных рыбок. Хлопот с ними куда меньше, да и плодятся они активнее: например, самка золотой рыбки способна три-четыре раза в год приносить потомство в сотни мальков. Стоит золотая рыбка от 200-300 рублей.

Да что там рыбки! Многие делают бизнес на черепашках, ящерках, лягушках. Спрос на них сегодня большой, в том числе и со стороны ресторанов экзотической кухни.

Продажа растений

Но все-таки самый неприхотливый «питомец» – это растение! И соседи не пожалуются, что ваша герань слишком громко шелестит по ночам.

Много места не понадобится - небольшие растения можно разводить и в квартире. Стартовые вложения – около сотни тысяч рублей на горшки, инструменты, лампы и прочие расходники. И можно зарабатывать: семена и саженцы стоят копейки, «готовое» растение - от нескольких сотен до тысяч рублей.

Самым большим спросом сегодня пользуются те растения, которые требуют меньше всего ухода. Особенно кактусы и другие суккуленты. Хорошо покупают старые добрые фикусы и алоэ, цветочные, а также хищные растения, которые питаются насекомыми (но им уже нужен особый уход).

Публикация контента в соцсетях

Есть у меня знакомая, она ведет в Инстаграме три аккаунта: два посвящены ресторанам, один – салону красоты. Служебные обязанности - два-три раза в день выкладывать в каждый аккаунт фото с подписью да отвечать читателям в стиле «Мы рады, что вам понравилось». Изображения предоставляют работодатели. Они же разруливают возможные конфликты.

Рестораны платят по 15 тысяч рублей в месяц, салон – 10 тысяч. Да, 40 тысяч рублей - не самые великие деньги. Однако и от работы девушка, прямо скажем, не помирает: все это занимает у нее часа три-четыре в день. Возьми она еще столько же работы - был бы полный день на 80 тысяч.

Если хотите такую же непыльную работу, ищите на Авито или hh.ru что-то вроде «менеджер соцсетей» или «СММ-менеджер».

Торговля фотографиями

Практически у каждого из нас в компьютере пылятся гигабайты фоток – еды, детей, животных, пляжей. Эти фотографии можно продавать на стоках – банках изображений. Там их покупают дизайнеры, редакторы, блогеры со всего мира.

Для начала надо пройти экзамен - загрузить десяток своих лучших фото. Но и после этого что попало там брать не будут: каждое изображение проходит модерацию. Также важно иметь хотя бы более-менее приличный телефон или фотокамеру.

Зарабатывать на стоках можно очень хорошо. Знаю людей, у которых увлечение стоковой фотографией стало профессией - они ушли с офисной работы, зарабатывают тысячи долларов в месяц и живут там, где им нравится.

Самые известные стоки: Shutterstock.com, Depositphotos.com, Istockphoto.com

А ЕЩЕ

«Бизнес на дому» может быть не только основным, но и дополнительным заработком. Вот несколько занятий, которые могут приносить хоть и небольшой, но стабильный доход, и при этом не требуют специальных навыков.

Заполнение анкет

И социологические компании, и обычные фирмы постоянно проводят опросы на всевозможные темы – от пищевых предпочтений до отношения к различным событиям. Платят в среднем 100 рублей за опрос, который занимает минут 15-20. Примеры популярных «опросных» сайтов - Anketka.ru и Expertnoemnenie.ru.

Передержка питомцев

Пока хозяева нежатся на Мальдивах или на даче под Рязанью, вы можете присмотреть за их животным. Это называется догситтинг или кэтситтинг. На время отсутствия хозяев собака или кошка переселяется к «ситтеру» с пожитками: лотком, ошейником, игрушками, запасом корма на весь срок отпуска. Передержка стоит от 300 рублей в сутки, объявление о своих услугах можно дать на Авито. От вас требуется выполнять все хозяйские обязанности, включая выгуливание, а также периодически присылать владельцам фото или видео их счастливого, сытого и выглаженного питомца.

Написание отзывов

Огромное число людей занимается этой «деятельностью» бесплатно. А ведь можно получать за это деньги, хоть и небольшие. Например, два главных сайта отзывов в Рунете - Irecommend.ru и Otzovik.ru – платят от 5 до 50 копеек за каждый просмотр вашего отзыва. Оставлять отзывы можно на что угодно – от фильмов и товаров до компаний и достопримечательностей.

Выполнение заданий на биржах фриланса

Сайтов, где заказчики предлагают фрилансерам разовые задания, в Рунете множество. Среди самых популярных - Fl.ru, Weblancer.net, Kwork.ru. Там много работы, которая требует определенных навыков - видеомонтаж, веб-дизайн, написание текстов и т. д. Но навалом и таких заданий, которые может выполнить любой. Например:

• расшифровать аудио - от 20 рублей за минуту.

• придумать слоган или название - от 1000 рублей.

• напечатать в Ворде отсканированный или рукописный документ - от 50 рублей за страницу А4

И НАКОНЕЦ

Домашняя работа мечты

Есть такая профессия - заниматься любимым видом безделья, да еще и за деньги. Расскажем о двух видах такого заработка.

Компьютерные игры

Многие слышали о недавней победе российско-украинской команды Team Spirit на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Ребята выиграли $18,2 млн на пятерых. Но помимо киберспорта - соревнований с официальным призовым фондом - есть масса других способов зарабатывать на компьютерных играх. Вот три примера.

- Торговля предметами и артефактами. Например, ваш персонаж отыскал меч-кладенец, который позволит рубать в капусту всякую нечисть в два раза эффективнее. Так продайте его! Во многих играх хорошее оружие или доспехи стоят тысячи рублей.

- Прокачка персонажей. По ходу игры персонаж улучшает свои навыки – силу, живучесть, ловкость и т. д. Это и есть прокачка. Есть люди, которые не готовы тратить на это много времени - например, они заняты серьезной работой в правительстве - и согласны заплатить, чтобы персонажа прокачал кто-то другой.

- Тестирование игр. Нужно проходить новые игры и сообщать создателям о подмеченных ошибках.

Просмотр сериалов

Для этой «работы» надо владеть английским, поскольку деньги платят лишь иностранные сервисы за просмотр западных сериалов. Видимо, создатели российских сериалов настолько адекватны, что понимают: их творения смотреть не станут даже за деньги.

Подобную работу могут предложить кинокомпании, стриминговые сервисы и другие причастные к созданию и показу сериалов организации. От «работника», как правило, требуется написать определенное количество отзывов на увиденное.

Например, в прошлом году американская компания кабельного телевидения CableTV предложила целый список из 14 сериалов, за просмотр которых она готова платить деньги. Тарифы сильно различаются. Вот сколько стоит просмотр разных сериалов (цена указана за час):

Рик и Морти - $151

Во все тяжкие - $44

Игра престолов - $32

Офис - $27

Друзья - $24

Ходячие мертвецы - $20

Секретные материалы - $12

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