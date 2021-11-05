Я б в охранники пошел. Не хочу в банкиры! В каких отраслях зарплаты в России растут быстрее всего в 2021 году

- Почему без маски? И температура тела у вас какая-то странная… Фото: Иван ВИСЛОВ

А россияне-то богатеют прямо на глазах! Да вы не смотрите на цены в магазинах. Вот, например, какие данные обнародовали на днях сервисы СберИндекс и Зарплата.ру: в третьем квартале 2021 года медианная зарплата в России выросла на 9,2%. А как сообщили «Комсомолке» в компании HeadHunter, медианная зарплата, которую сейчас предлагают российские работодатели, за девять месяцев нынешнего года выросла на 9%.

Напомним, медианная зарплата - это такая сумма, при которой ровно половина работающих получает больше, а вторая половина - меньше этой цифры.

Нынешнюю инфляцию Росстат оценивает в 7,8% годовых. Выходит, что, по подсчетам самых разных организаций, зарплаты в стране растут быстрее цен. При этом ситуация на рынке труда выглядит еще более радужной, если посмотреть цифры по безработице. По данным Росстата, безработица в стране сейчас составляет 4,4%. За последние годы ниже было только в августе 2019-го - 4,3%.

- Безработица приблизилась к историческим минимумам, а число вакансий - к историческому максимуму. Рост конкуренции между работодателями за специалистов создает предпосылки для роста зарплат, - вкратце описала ситуацию на рынке труда глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По просьбе kp.ru сотрудники hh.ru проанализировали, в каких отраслях за минувший год (с сентября-2020 по сентябрь-2021) больше всего выросли зарплатные предложения. И на первом месте оказался домашний персонал: няни, домработницы и т. д. Работодатели готовы платить им на 18% больше, чем год назад. На втором месте - сфера безопасности: да, охранники снова в тренде. Тем более теперь у них появилась новая общественно полезная функция: измерять температуру всякому входящему, укрепляя противовирусный щит Родины.

В топ-5 также попал гостиничный и ресторанный бизнес. А ведь, казалось бы, именно по нему пандемия нанесла самый сокрушительный удар. Но она же его и спасла: из-за закрытых границ россияне активно путешествовали по стране и оставили много денег не только в отелях, но и в ресторанах.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В общем, практически во всех сферах работодатели теперь готовы платить больше. Снизились предложения по зарплате разве что в сфере консультирования (на 3%). А в отрасли информационных технологий, которая считается чуть ли не самой перспективной, предлагаемые зарплаты выросли на символический 1%. И это в общем-то неудивительно: цифровизация началась не вчера, не вечно же расти доходам айтишников.

Еще одна сфера, где зарплатные предложения выросли неожиданно «слабо», - банковская деятельность (плюс 4%). Но тут есть особенность: у многих клерков доход привязан к проценту от сделок. Поэтому при невысокой ставке они могут зарабатывать очень хорошие деньги - если, например, будут активно оформлять кредиты.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

На рынке труда острая нехватка людей

Наталья ДАНИНА, директор департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter:

- На рынке труда сейчас очень острая нехватка людей. Начиная со второй половины прошлого года мы фиксируем небывалый рост спроса на персонал. Число вакансий растет невероятно быстрыми темпами: в некоторых сферах оно увеличилось на 50, 60 и даже 100 процентов, и не только по сравнению с проблемным 2020-м, но и с доковидным 2019 годом. При этом активность соискателей заметно ниже, чем до пандемии, люди гораздо меньше хотят менять работу, чем в предыдущие годы.

Нехватка людей на рынке труда сложилась по нескольким причинам. Во-первых, из России уехали многие мигранты и не смогли вернуться из-за закрытых границ. Во-вторых, снизилась внутренняя миграция - из-за пандемии люди стали реже переезжать в другие регионы.

В то же время убыль населения России продолжается опережающими темпами. По данным Росстата, в прошлом году население России уменьшилось на численность города Тольятти (около 700 тысяч человек. - Ред.). А в этом году оно уменьшится на размер города-миллионника. Миграция если и сможет компенсировать убыль населения, то максимум на треть.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Есть не только количественные вещи, которые можно оценить. Важную роль играет и так называемый экзистенциальный кризис, причем об этом говорят не только в России. Полтора года назад, когда началась пандемия, люди столкнулись с ситуацией, в которой они никогда не оказывались. Это был стресс для каждого. Люди стали рассуждать, кем они хотят, а кем не хотят быть. Именно поэтому особенно быстрыми темпами растет число вакансий на не самую привлекательную работу: продавцов, курьеров и т. д. Недавно вышло исследование компании «Финэкспертиза»: в прошлом году в России был поставлен рекорд по количеству увольнений по инициативе работника. Люди больше не хотят иметь «какую-нибудь» работу, они уходят, в результате появляется больше вакансий. Условный кассир понимает: работа у него тяжелая, непривлекательная, а в условиях ковида еще и сопряженная с риском для здоровья. При этом он видит, что спрос на кассиров очень высок. И он увольняется, понимая, что в случае чего без проблем сможет снова устроиться кассиром.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эта ситуация и привела к нехватке рабочих рук практически везде: от рабочего персонала до офисных сотрудников, юристов, айтишников. На рынке труда очень серьезный дисбаланс: вакансий гораздо больше, чем желающих их занять. В таких условиях заработная плата просто вынуждена расти, если работодатели хотят привлечь персонал. Сейчас зарплатная гонка особенно сильно видна в сфере IT и так называемого линейного персонала (курьеры, кассиры и т. д.), но и в других профессиональных группах мы ее тоже фиксируем.

Будущее рынка труда в России во многом зависит от развития ситуации с коронавирусом, темпов вакцинации. Но ситуация с людьми остается критической, и это самое главное. Я думаю, что, несмотря на новый локдаун, в обозримом будущем тенденции не изменятся. Зарплатная гонка будет продолжаться.

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