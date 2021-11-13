В кофейнях и секс-шопах чаще всего платят картой, а риэлторы и ритуальщики предпочитают наличные: В каких случаях не расплатиться пластиком

Клиенты кофеен меньше всего беспокоят о предварительном походе в банкомат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Картой можно расплатиться в большинстве торговых точек и компаний. За год доля бизнеса, где принимают пластик, выросла с 72% до 74%. Расплачиваться безналично людям удобно — доля таких покупок в этом году достигла 58,5%. Но четверть предпринимателей страны до сих пор предпочитает наличный расчет. В ИТ-компании «Эвотор» проанализировали данные по предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы выяснить, в каких случаях россиянам лучше приготовить бумажные купюры.

Меньше всего беспокоиться о предварительном походе в банкомат нужно клиентам кофеен, любителям мороженого и секс-шопов, где безналичный расчет распространен в 95-97% заведений. В магазинах цветов эквайринг установлен в 91% точек. Безнал принимают в 91% зоомагазинов и 89% косметических магазинов. Также легко по карте можно расплатиться за фастфуд (88%).

А вот снять бумажные деньги лучше перед визитом в ломбард — в ссудных кассах карты принимают только в 18% компаний. Ветеринарные клиники меньше чем в половине случаев (45%) позволяют расплатиться пластиком. В бюро ритуальных услуг с большой вероятностью попросят платить наличными (46%). А также заглянуть в банк лучше перед походом в фирмы, которые специализируются на операциях с недвижимостью — только 48% пользуются эквайрингом.

Система безналичной оплаты хуже всего распространена в Дагестане (21% точек), Ставрополье (58%), в Ивановской (60%) и Ростовской областях (63%). Выше, чем в среднем по России эквайринг налажен в Пермском крае (88%), ХМАО, ЯНАО, Якутии — 85%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Центробанке рассказали, что конкретно изобразят на купюрах в 100, 1000 и 5000 рублей

Дизайн банкнотного ряда скоро обновят, а защиту от подделки - усилят (подробно)