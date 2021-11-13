Елена Малышева рассказала про пользу сахара и углеводов и спасение от рака

В беседе с ютуб-блогером Надеждой Стрелец Елена Малышева подтвердила статус здравомыслящего специалиста. Фото: стоп-кадр видео

Ведущую программы «Жить здорово!» доктора медицинских наук Елену Малышеву многие считают голосом здравого смысла в победившем мире инстаграм-медицины. Елена Васильевна практически помогла огромному числу людей — кого в больницу пристроила, кому операцию выбила, кому редкие лекарства достала. И в беседе с ютуб-блогером Надеждой Стрелец ведущая подтвердила статус здравомыслящего специалиста. Приводим самые яркие цитаты из этой беседы.

ПРО «ЧУДО ЧУДНОЕ» КОРОНАВИРУС

«Коронавирусная инфекция практически не затрагивает детей. Эта статистика сохраняется до сих пор. Люди до 18 лет имеют нижайшую инфицированность и нижайшую смертность — 0,1%. А 80% — старше 50 лет. До коронавируса не было инфекции, от которой не умирали в массе своей дети. Я преподаю и являюсь профессором Медико-стоматологического университета. За всю пандемию ни одной смерти студента. И во всех остальных мединститутах Москвы тоже. И этот факт наше общее, огромное счастье. Так нам повезло. Если представить выставочный центр (ВДНХ), где на больничных койках лежали бы наши дети, мы бы выли вокруг них. Так ЧУДОМ случилось, что рецепторы, на которые коронавирус воздействует, у детей отсутствуют»

ПРО БОЛИ В ГОЛОВЕ

«Что делать, если болит голова? Первое. Выпить таблетку от головной боли. Чем быстрее, тем лучше. Головная боль замыкается в порочный круг и поддерживает сама себя. Второе. Если голова болит каждый день. Нужно сделать МРТ головного мозга. Исключить органические поражения головы или лобных пазух, или чего бы то ни было. Третье. Если голова болит с утра — это худший признак. Тогда с тройной скоростью надо сделать МРТ головы и сходить ко врачу»

ПРО АЛКОГОЛЬ

«Алкоголь относится к ядам. И в классификации веществ входит в группу ядов. Нравится нам это или нет. Вывод: безопасных доз алкоголя нет и его лучше не употреблять. Во время беременности алкоголь запрещен, потому что возникает фетальный алкоголизм. Если протереть алкоголем руки, он уничтожает микробы. Думать, что алкоголь помогает справляться со стрессом, ошибочно. Так формируется алкоголизм — это болезнь, которая есть в международной классификации болезней»

Елена Малышева практически помогла огромному числу людей. Фото: стоп-кадр видео

ПРО РАК

«Мой прекрасный друг и доктор Городокин спас меня от рака — удалил три полипа, и все они были канцерогенными. Я предотвратила рак, сделав колоноскопию. Чтобы предотвратить рак, надо раз в год обследоваться. А после 47 лет делать гастро- и колоноскопию»

ПРО ФИЛЬМ «АРИТМИЯ»

«Я смотрела фильм «Аритмия». Меня специально приглашали на премьеру. Не отношусь к поклонникам этого фильма. Все фильмы о том, что врачи — пьющие, а если хорошие, то пьют до бесконечности, это глупость. Потому что в медицинской среде пьющие врачи не задерживаются. Их презирают. Это хорошее кино, но абсурдно думать, что пьющий врач может быть хорошим. Он преступник»

ПРО УГЛЕВОДЫ

«Научный факт — углеводы дарят счастье, люди любят сладкое, мучное. Это связано с тем, что главный эгоист нашего тела — мозг. Он ест глюкозу. До 100 граммов в сутки. Дай, подай. И его надо подкармливать. Главный регулятор аппетита — глюкоза. Если сахар низкий, мозг дает команду есть, и мы испытываем голод. А еще глюкоза — это энергия, ее задача запасти энергию в виде жира. Поэтому если вы съели торт, где есть глюкоза и жир, и вы после этого не двигаетесь и не тратите глюкозу, а уровень гормона инсулина высокий (в ответ на высокий уровень глюкозы), то и жир отложится, и часть глюкозы тоже преобразуется в жир и тоже отложится. И из этого не следует, что нельзя есть глюкозу. А еще есть такое понятие как глюкозная нагрузка — это разговор о том, что даже сахара можно съесть столько, что инсулин не будет повышаться. Это главный показатель оценки продуктов. Если вы откроете сайт Nutrition Data, где оценены все продукты, то не увидите там гликемического индекса (величина, показывающая сахароповышающие свойства продуктов), а есть глюкозная нагрузка. Она должна быть меньше 10 — тогда можно есть любые сладости, не будет выработки инсулина и не будет ожирения. Основу сбалансированного питания составляют углеводы. Среди них предпочтение отдается медленным углеводам, которые трудно разрушаются и не дают пиков глюкозы. Они нужны для того, чтоб человек худел спокойно и без чувства голода. Небольшая порция углеводов должна поступать в организм каждые 3-4 часа»

ПРО САХАР-УБИЙЦУ

«В диетологии гламурных журналов сахар — зло. А медицина, которая разобралась в питании и том, как худеть, это эндокринология. В этой науке все по-другому. Там нет заявлений «жизнь без сахара» и так далее. В медицине нет неприятия сахара».

ПРО РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

«Когда вышел этот фильм, я не знала, кто это такой. Но дело не в этом. У меня мама лежала в реанимации в тяжелейшем состоянии с коронавирусной инфекцией и умирала. Так что для меня это все [фильм-разоблачение] был белый шум. Ложилась без памяти спать, а с утра снова шла в реанимацию, облачиться в этот костюм [для входа в красную зону]. Единственное, что мне потом рассказывали — он говорил, что я живу на деньги налогоплательщиков. Это подлость и ложь. Потому что я человек, которые не является сотрудником никаких государственных структур. Все, что я делаю, я делаю как частный предприниматель, производитель [контента]

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