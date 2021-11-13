«Консилиумы проходили каждый день, все сосуды в тромбах»: Елена Малышева вспомнила, как пошагово спасали МакSим

Телеведущая Елена Малышева дала интервью ютуб-блогеру Надежде Стрелец. Фото: стоп-кадр видео

Возвращение певицы МакSим (Марины Абросимовой) с того света стало шоком для общественности. Таким, что многие начали сомневаться, а точно ли она болела. Если все было так плохо, СМИ приготовили некрологи, а журналист Антон Красовский в эфире сказал, что шансов у артистки спастись нет, поскольку она уже на аппарате ЭКМО, как же тогда ей удалось вернуться? Телеведущая Елена Малышева в интервью ютуб-блогеру Надежде Стрелец подробно объяснила, как это происходило и почему врачи частной клиники не помогли певице.

Возвращение певицы с того света стало шоком для общественности. Фото: Instagram МакSим

- Я хорошо знаю эту историю, - отметила Малышева. - Выдающаяся работа врачей-реаниматологов 52 больницы. Потому что она одновременно находилась и на аппарате ИВЛ, и на ЭКМО, так как было 100% поражения легких. Все сосуды в тромбах, воздух не проходит. Сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день. И то, что они так провели ее и спасли — это великая слава в веках профессору Царенко, руководящему реанимацией, и всем, кто там работал. В случае с каждым конкретным случаем [заражения] важно, что за ситуация со здоровьем. Думаю, что внутренняя ситуация [состояния организма] МакSим была непростая.

Марина Абросимова провела в больнице два месяца. Фото: Instagram МакSим

После плохого самочувствия певица поначалу обратилась в частную клинику "Медси", но там вылечить ее не смогли. Только после этого артистку отвезли в 52-ю больницу. Некоторые считают, что проблема была в квалификации специалистов частного медицинского центра.

- Пациенты всегда хотят переложить ответственность на врачей — частная клиника или не частная, чего гадать? - отсекла домыслы Елена Васильевна. - Зачем говорить, что эти врачи плохие, а эти врачи хорошие? Повезло. Перевод из одной больницы в другую — это решение двух больниц. Так что, безусловно, и там, и там работали крайне ответственные люди. Это иллюзия, что спасали конкретно Макsим (известную певицу Марину Абросимову), а если бы это была Маша Иванова, никто бы ничего не делал. В реанимации работа такая — они посиндромно спасают всех. Такая профессия. Это элита медицины, потрясающей грамотности врачи. Спасают всех, кто к ним попадает.

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