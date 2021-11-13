«У нас уже не осталось выбора»: Иммунолог оценил, как повлияет введение QR-кодов на ход пандемии

Действие этой ограничительной меры будет распространятся до 1 июня 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте. Согласно этому документу, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также пользоваться услугами железнодорожного и авиасообщения для междугородних и международных поездок можно будет только при наличии QR-кодов, подтверждающих полную вакцинации от коронавируса, или документа, который подтвердит, что человек переболел коронавирусом, либо документа по отводу от вакцинации.

Действие этой ограничительной меры будет распространятся до 1 июня 2022 года. Переходный период для оформления документов обозначен до 1 февраля 2022 года. Поможет ли мера остановить пандемию и достаточно ли введения QR-кодов для того, чтобы люди пошли на вакцинацию? Об этом мы поговорили с Николаем Крючковым, иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании.

- Идея о введении QR-кодов логичная и правильно то, что из мест, на которые наложены ограничения по посещению, исключены продуктовые магазины и аптеки. Я бы к этим местам добавил еще парикмахерские. Без такой услуги человек вряд ли сможет обходиться долгое время. Что касается того, что ограничения введены для перемещения по железным дорогам и для авиасообщений, то подобные меры нужны и для междугороднего и международного автобусного сообщения и для маршруток на дальних поездках. На таком транспорте риски распространения вируса также очень высокие, - говорит Николай Крючков. - То, что ограничительные меры начинают вступать в силу через определенный переходный период – тоже хорошо, правда, в случае, когда человек может предъявить ПЦР-тест, чтобы совершить поездку или посетить мероприятие, то тут хорошо бы ввести временные ограничения. Логично было бы сделать, чтобы справка действовала в течение трёх дней. Это будет обязывать человека проходить тестирование два раза в неделю, если он хочет регулярно посещать общественные места и переезжать.

- Николай, как вы оцениваете ситуацию с пандемией сейчас? Недавно были введены нерабочие дни, была надежда, что это как-то снизит распространение вируса, сейчас QR-коды.

- Меры неприятные, но другого варианта нет. Проблема в том, что локдауны в России не работают. Ни власть, ни народ не готовы следовать жестким правилам и ограничивать себя на долгий период времени, например, на месяц. Фактически получается, что вводится некое подобие локдауна в виде выходных дней, и эта мера тут же снимается. Это не работает. Масштабы вакцинации мы видим. На сегодняшний день полностью привиты около 35 % населения. Темпы вакцинации увеличились, но не настолько, чтобы говорить, что пандемия будет преодолена в ближайшие несколько месяцев и мы достигнем свои целевые показатели в 70 % вакцинированных. При этом пандемия продолжается и сейчас очень тяжелый период и за счет погодных условий, и из-за социальной динамики. Все это вместе приводит нас к пониманию того, что нужны не локдауны, а строгие меры, которые будут контролироваться на протяжении длительного времени – нескольких месяцев или полугода. Система QR-кодов неудобна, она разделяет общество, но если ничего не делать, то на чудо можно не рассчитывать. У нас уже не осталось выбора, сейчас есть последняя возможность как-то сдержать развитие пандемии и перевести рельсы на вакцинацию.

- Думаете, QR-коды сработают?

- Я бы не сбрасывал со счетов и меры положительной стимуляции. Есть возможности делать прямые денежные выплаты тем, кто вакцинацию прошел полностью или вовремя ревакцинировался, давать им льготы для проезда на транспорте, скидки в продуктовых магазинах. Это надо делать. Вполне можно найти на это средства, чтобы показать, что действуют не только запреты и ограничения, но и поощрение тех, кто соблюдает предписанные обществом меры.

- Известны случаи, когда люди покупают поддельные сертификаты о вакцинации, но ведь нет гарантии и того, что не будут подделывать QR-коды.

- QR-коды уже подделывают. Правда, это сделать гораздо сложнее, чем в случае с сертификатами, потому что здесь нужен факт прямого сговора с медработником. Медработник в этом случае находится под очень высоким риском, потому что правоохранительным органам достаточно легко установить, кто именно пошел на сговор. В итоге медработник может быть подвергнут наказанию и лишиться возможности на профессиональную деятельность на длительное время, получить денежный штраф. Так что, тем, кто на этом попадется, мало не покажется. Подделки будут, важно, чтобы масштабы были небольшие. В случае с сертификатами, по экспертным оценкам, от одной трети, до одной пятой всех сертификатов – поддельные. Это очень большое число. Значит, по сути, у нас даже не 35 % вакцинированных, а около 22%.

- Что может еще сработать для привлечения людей на вакцинацию?

- Смена информационной политики. Помогло бы, если бы регулярно, каждую неделю, публиковались цифры по ходу вакцнационной кампании, включая информацию о том, какие есть после вакцинации нежелательные явления, побочные реакции, есть ли летальные исходы. Нужно публиковать информацию о том, какое количество людей после вакцинации заразились и через какое время. Это прояснит ситуацию с тем, как вакцины работают, для очень многих, кто пока еще сомневается, стоит ли делать прививку. То же самое касается хода пандемии. Мы сейчас мало что знаем про смертность и про госпитализацию. Кроме того, у нас в стране уже зарегистрировано приличное количество вакцин, а публикации в авторитетных журналах, таких как The Lancet, например, есть только по «Спутнику V». Хорошо бы получить данные и по другим вакцинам. Поможет, если будет взаимное признание сертификатов о вакцинации, прежде всего, с Евросоюзом. Это наиболее важный для России регион в плане поездок. Нужно активнее работать с ВОЗ по признанию российской вакцины. До конца года это нужно бы сделать. Тогда тем людям, которые привьются в России, не надо будет думать о том, чтобы еще уколоться Pfizer или Moderna, и о том, где и как это сделать. Меры должны принимать в комплексе. Не надо думать, что у нас есть какая-то одна «серебряная пуля», например QR-код, которая сработает и на этом все, пандемия будет побеждена. Так это не работает, к сожалению.

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