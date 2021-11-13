В Моссаде волна увольнений: почему специалисты бегут из одной из самых сильных разведок мира

За последнее время сразу несколько высокопоставленных чиновников сотрудников израильской внешней разведки «Моссад» уволились со службы. Фото: Shutterstock

За последнее время сразу несколько высокопоставленных чиновников сотрудников израильской внешней разведки «Моссад» уволились со службы. Эксперты предполагают, что это связано с действиями нового главы спецслужбы Давида Барнеа.

СМИ уверены, что отставка руководителя антитеррористичекого отделения, главы технического отдела и начальника отдела операций связаны с тем, что Давид Барнеа, занявший пост директора «Моссада» в июне текущего года, решил разделить ответственность внутри вверенного ему ведомства.

С другой стороны, догадки могут быть лишь догадками, поскольку о «Ведомстве разведки и специальных задач» (так расшифровывается и переводится с иврита аббревиатура «МОССАД») известно не так уж и много. В частности, полностью засекреченными являются сведения о численности и бюджете организации, а сама спецслужба находится только под юрисдикцией премьер-министра Израиля, пишут местные СМИ.

Считается, что «Моссад» – единственная в мире государственная разведывательно-диверсионная структура, которая помимо сбора информации и проведения агентурных операций занимается физическим устранением врагов.

«Израильская разведка должна выполнять роль гаранта безопасности евреев по всему миру. Тайная деятельность должна основываться на современной технологии, использовать новейшие достижения в области шпионажа, поддерживая связи с дружественными службами», – эти слова первого директора «Моссада» Реувена Шилоаха до сих пор являются одним из принципов ее работы.

О работе агентов «Моссада» ходят легенды, в то же время, есть и подтвержденные факты удачных операций.

Так, в 1960 году агенты израильской разведки обнаружили в Аргентине нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана. Чтобы не дать бывшему эсэсовцу скрыться, сотрудники «Моссада» похитили нациста и вывезли из Южной Америки под чужими документами. В 1962 году Эйхман был казнен в израильской тюрьме.

В начале 1960-х годов «Моссад» провел операцию по запугиванию, вербовке и физическому устранению немецких ученых и инженеров, принимавших участие в разработке баллистических ракет для Египта. Часть ученых просто пропала, некоторые погибли, вскрыв пришедшие им письма со взрывчаткой, остальные отказались от продолжения работы. Известно, что данная операция имела кодовое название «Дамоклов меч».

В 2003 году во время взрыва в исследовательском центре погиб Али-Махмуди Миманд, бывший ведущим конструктором баллистических ракет в Иране. Официального подтверждения причастности израильтян к его гибели нет, но многие уверены, что к взрыву приложила руку именно израильская служба внешней разведки.

В январе 2010 года в Дубае погиб один из основателей военного крыла палестинского движения ХАМАС Махмуд аль-Мабхух, который ранее занимался закупками оружия для своей организации. Тело аль-Мабхуха было обнаружено в номере пятизвездочного отеля с большим количеством наркотиков в крови и следами пыток электрошокером. В полиции Дубая уверены, что убийство связано с «Моссадом».

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