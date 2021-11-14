Родители готовы платить звёздам любые деньги: сколько стоит учеба в школах киножурнала «Ералаш» и певицы МакSим

Певица МакSим наняла педагогов по вокалу и ИЗО. Сама только руководит в школе. Фото: Instagram.com

На фоне громких личных историй звезд всегда растет интерес к связанным с ними бизнес-проектам. Две самые обсуждаемые звездные творческие школы для детей – певицы МакSим и киножурнала «Ералаш». Мы узнали об условиях обучения и ценах в этих заведениях.

38-летняя Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) провела торжественное открытие своей школы искусств еще летом. Но после этого попала в больницу с тяжелой коронавирусной пневмонией. Из-за болезни хозяйки после торжественного мероприятия школа работу не начала. Пропустили важный для записи детей на дополнительных занятий период – перед началом учебного года. Однако осенью певица проект запустила – у метро Сходненская в собственном отремонтированном помещении площадью 200 кв м.

МакSим все свободное время посвящает школьным делам – сама отбирает персонал, курирует творческие и бизнес-процессы. Внутри все красиво и функционально – балетный зал, студия, игровые комнаты. Мы разузнали в самой школе – что и как устроено. Сотрудники учебного заведения рассказали: «Есть занятия и для малышей, и для взрослых. Группы рассчитаны на разный возраст, группы маленькие – по три, четыре человека. Можно брать индивидуальные уроки. У взрослых очень востребованы уроки вокала: педагогов много, есть даже у нас артист театра Моссовета, он же солист группы «Республика». Вообще все опытные очень педагоги. Малышей часто водят на раннее музыкальное развитие, игру на музыкальных инструментах, развитие памяти, речи, мышления. Все любят ИЗО».

Сама звезда приезжает не чаще раза в неделю, сама уроки не ведет – не педагог. Цены в школе – средние по Москве. Подобные проекты выходят на прибыль в лучшем случае через несколько лет.

Цены: Стоимость индивидуального занятия – от 1500 до 2500 рублей. Абонемент на месяц в группе выходит дешевле – от 700 до 1000 рублей за урок.

После смерти Бориса Грачевского бизнес-проекты его империи под названием «Ералаш» продолжают работать. Несмотря на судебные разборки вдовы Бориса Грачевского и его партнера Аркадия Григоряна – предпринимательская деятельность компании продолжается. Здесь все отлажено – московские проекты и франшизы в регионах работают давно и приносят доход. Бренд с накопленный популярностью продолжает развиваться. И речь здесь идет не о съемках новых выпусков киножурнала – это расходы.

В столичную театр-школу «Ералаш» берут всех без предварительного отбора – были бы деньги и желание у родителей. Желающих вырастить из детей звезд полно. «Ералаш» - бренд известный и пусть пока съемок нет, но родители детей сюда ведут. Обучают в этой школе азам работы на съемочной площадке и секретам успешного прохождения кастингов, обещают участие в ежегодном спектакле и возможно съемки в киножурнале «Ералаш» (новых выпусков пока не было). В расписании – актерское мастерство, сценическая речь, вокал. Группы разновозрастные.

Работает и актерское агентство «Ералаш» – подбирают детей-актеров для телепроектов, кино, рекламы. Цены во всех коммерческих проектах в этом году не снижали, так как спрос есть.

Бизнес-проекты киножурнала «Ералаш» развиваются. В школе открывают новые специальности. Фото: Instagram.com

Цены: Театр-школа. 4 академических часа в неделю в группе выходного дня – 7600 рублей. 6 академических часов в неделю в будни – 10800 рублей.

Актерское агентство. Вызов и подбор до 10 актеров массовых сцен, работа бригадира массовки на площадке – 7500. Подбор актера на главную роль – бесплатно. Стоимость регистрации детей в актерской базе – 1000 рублей. Съемки актерской видеовизитки – 5000 рублей.

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