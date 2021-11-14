Владимир Соловьев раскрыл правду о мучениях своего тестя Виктора Коклюшкина перед смертью

Виктор Коклюшкин умер от острой сердечной недостаточности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктор Коклюшкин, скончавшийся на 76-м году жизни от острой сердечной недостаточности, сильно мучился перед смертью. Об этом рассказал зять сатирика Владимир Соловьев. В последние месяцы жизни артист неоднократно попадал в больницы.

У Виктора Коклюшкина от первой жены Любови Сэппе родилась дочь Эльга, ставшая впоследствии супругой тележурналиста Владимира Соловьева. Девушка выучилась на психолога. При этом из-за яркой внешности работала моделью и снималась в клипах Влада Сташевского и группы "Ногу свело".

На съемках клипа "Крематория" она встретила Владимира Соловьева. На третьем свидании Соловьев сделал Сэпп предложение. Влюбленные поженились. У супругов на свет появились пятеро детей - Даниил, София-Бетина, Эмма-Эстер, Владимир и Иван.

Владимир Соловьев. Фото: Андрей Минаев

Виктор Михайлович своих внуков обожал. Хоть и не так часто их видел. "Я редкий гость у них, - признавался сатирик. - Если бы жили через дорогу, был бы частым, но у детей четкий план, куча занятий".

С зятем у него были очень теплые отношения. "Единственное, что меня волнует, это не поругались ли они с женой. Вот такой я дурак, как-то хочется, чтоб у всех все было хорошо", - отмечал артист.

Соловьев смерть знаменитого тестя переживает тяжело. "Как-то все это ужасно неправильно и несправедливо. Виктор Михайлович был потрясающим человеком, деликатным, скромным. Он приезжал не так часто, как хотелось его внукам", - заявил телеведущий.

Коклюшкин последние дни жизни провел в больнице в крайне тяжелом состоянии. "За него бились врачи. У Эльги была особенная связь с отцом. Мы с женой навещали его. Виктор Михайлович боролся", - едва сдерживая слезы, разоткровенничался телеведущий.

По его словам, врачи сделали все, что могли. "Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все - почки, легкие... В четверг, в 23:20, позвонил врач и сказал, что сердце Виктора Михайловича остановилось. У него не было ковида. Он скончался от острой сердечной недостаточности", - заявил Владимир Рудольфович в эфире шоу "Полный контакт".

Похоронят Виктора Михайловича 14 ноября. Траурная церемония начнется в малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов.