На кладбище сломали памятник трагически погибшей дочери Армена Джигарханян

Армен Джигарханян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На могиле Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище появился памятник. Знаменитого артиста увековечили в бронзе и граните. Как известно, знаменитый актер похоронен со своей трагически умершей дочерью Еленой. При установке монумента ее памятник сломали.

В годовщину смерти Армена Джигарханяна на его могиле появился памятник. Артиста увековечили в бронзе на гранитном постаменте с выгравированной надписью: Армен Джигарханян, а также годы жизни и смерти легенды театра и кино.

Монумент актеру создал скульптор Ваге Согоян. Он создавал памятник дочери Армена Борисовича. "На памятнике отец изображен в образе своего любимого персонажа Сократа", - поведал пасынок актера.

Взору открывается присевшая фигура на условном гранитном объеме, напоминающем сценические подмостки. Армен Борисович показан уже в преклонных годах.

Макет памятника на могиле Джигарханяна. Фото: предоставлено «КП»

На создание монумента ушло несколько миллионов рублей. "Армен Борисович хотел, чтобы его похоронили вместе с его дочерью Еленой. В результате пришлось делать демонтаж ее памятника. А поскольку он был установлен еще в 80-х годах, за это время он попортился. При демонтаже часть монумента откололась, посыпалась. Пришлось реставрировать", - цитирует пасынка Собседник.Ru. Стелу над могилой дочери Джигарханяна отреставрировали и переместили в противоположный угол участка.

Напомним, дочь Елену актеру родила первая жена Алла Ванновская. Она была на 14 лет старше артиста, болела хореей, а умерла в психиатрической больнице. После смерти Ванновской отец забрал девочку к себе. Как и мать, она страдала от хореи - генетического заболевания. Это синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, часто напоминающие танец.

Елена пошла по стопам звездного отца. Она мечтала быть знаменитой актрисой. Но 30 декабря 1987 года ее нашли мертвой в автомобиле вместе с ее молодым человеком. Что это было - роковая случайность или намеренный выбор 23-летней Елены, - остается загадкой. Известно лишь то, что с парнем девушку связывали отношения, а папа не одобрял выбора дочери. Лишь один раз в интервью актер обмолвился о смерти наследницы. "Это моя вина", - кратко сказал он. Друзья актера говорили, что Армен Борисович до конца дней плакал по трагически погибшей дочке.