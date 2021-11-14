В Испании появилась скульптура тонущей в воде девушки

Скульптуру установили поздно ночью. Фото: стоп-кадр видео

Жители испанского Бильбао, увидев скульптуру тонущей в реке Нервьон девушки, были шокированы. Еще бы: из воды выглядывает огромная голова, сделанная из стекловолокна и смолы, с огромными выпученными глазами. Во время прилива она скрывается под водой, а во время отлива - выглядывает на поверхность.

Скульптуру установили поздно ночью, и первыми, кто увидел ее, были бегуны и хозяева собак, совершавшие утренние моционы.

«Жуткое зрелище, - рассказали они. - Ведь поначалу кажется, что тонет живой человек, но, присмотревшись, становится понятно, что это нечто искусственное».

Создатель арт-объекта Рубен Орозко назвал свою скульптурную композицию «Завтра». По задумке автора, она должна напоминать жителям города и туристам о наступающей экологической катастрофе, которую спровоцирует изменение климата.

«Мы выбираем - тонуть или плавать, - рассуждает Орозко. - Поступки и действия людей, живущих на нашей планете, могут либо потопить, либо удержать ее на плаву».

Скульптуру весом 120 килограммов мастер создал по инициативе компании BBK Foundation. Она занимается развитием провинции Бискайя, административным центром которой является город Бильбао.

Похожая инсталляция есть и в Лондоне. Там из Темзы дважды в день во время отлива появляются «Всадники промышленного апокалипсиса». Их создал художник Джейсон Тейлор, который установил на дне реки четыре скульптурных композиции высотой более 3 метров каждая. Всадники сидят на лошадях, вместо головы у которых нефтяные насосы.

Тейлор попытался таким образом привлечь всеобщее внимание к одной из главных проблем британской столицы – загрязнению Темзы, являющейся важной водной артерией.