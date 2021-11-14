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Общество14 ноября 2021 10:21

Привит, здоров, богат: Как выиграть 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса

В России пройдет очередной этап «лотереи» среди сделавших прививку
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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Тысячу счастливчиков выберет генератор случайных чисел на основании данных Единого регистра вакцинированных.

Тысячу счастливчиков выберет генератор случайных чисел на основании данных Единого регистра вакцинированных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививка от коронавируса – это польза не только для здоровья, но и для семейного бюджета! При определенной доле везения.

В России пройдет очередной этап розыгрыша призов среди вакцинированных от коронавируса. Каждый россиянин, сделавший (или, говоря врачебным языком, поставивший) прививку от COVID-19, имеет шанс выиграть денежный приз. До этого таких «лотерей» было уже две: 14 сентября и 14 октября, тысяча счастливчиков получила по 100 тысяч рублей.

И вот 14 ноября вступило в силу правительственное постановление о дополнительном розыгрыше призов. Он состоится во вторник, 16 ноября. Как и прежде, будет разыграна тысяча призов по 100 000 рублей. В розыгрыше участвуют россияне и иностранные граждане, сделавшие прививку от коронавируса отечественной вакциной. Дата прививки значения не имеет: если вы вакцинировались, например, прошлой зимой, то тоже имеете шанс выиграть 100 тысяч. Важно: если прививка состоит из двух компонентов, то оба должны быть введены до 16 ноября.

Все происходит автоматически: не нужно никуда обращаться, записываться или подавать заявлений. Тысячу счастливчиков выберет генератор случайных чисел на основании данных Единого регистра вакцинированных. После чего номера победивших сертификатов будут опубликованы на сайте бонусзаздоровье.рф. Информация о призе также поступит каждому победителю в его личный кабинет на Госуслугах. Кроме того, всем счастливчикам будет направлено push-уведомление.

КСТАТИ

Как получить приз

Денежные призы выплачиваются только на карту «Мир». Каждый победитель должен не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о выигрыше указать в личном кабинете на Госуслугах номер своей банковской карты. Необходимо будет подтвердить реквизиты, после чего приз поступит на счет. Денежные призы выплачиваются в течение полугода с даты розыгрыша, то есть они поступят на карту «Мир» до 16 мая 2022 года.

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