«В 2027 году человечество погибло»: Путешественник во времени шлет послания через TikTok

То, что начиналось как интернет-страшилка, сейчас больше похоже на шутку. Фото: TikTok Unico Sobrevivente

ОДИН НЕ ДОМА

Пустые улицы, рестораны, отели и даже корабли — целый мир, из которого вдруг пропали люди. В интернете полно всяких страшных видео, но от роликов в TikTok пользователя под ником Unico Sobrevivente (Одинокий выживший) становится не по себе любому. Потому что в самых оживленных местах города, где должны бы бродить толпы, нет ни души. Только тот самый Одинокий выживший, который снимает окружающее его безлюдье на камеру смартфона.

Первое видео Хавьер, так зовут одиночку, загрузил еще в феврале этого года. На нем — пустынные улицы испанской Валенсии. Затем последовали другие ролики из парков, музеев, школ. Скоро аккаунт стал популярен, и пользователи по всему миру гадали, как Хавьер снимает свои странные видео. Первая версия — он выходит на видеоохоту рано утром, когда даже город-милионник спит. Но тут подоспели кадры, явно снятые вечером и ночью. Затем решили, что все это снималось во время локдауна, но мужчина заходил и в супермаркеты, которые никогда не закрывались. Потом комментаторы сошлись во мнении, что Хавьер — полицейский, так что может попасть и в подсобку магазина, и в школу. Но все-таки странно это, зачем стражу порядка прорываться куда-то, чтобы снять там тикток. Наконец, многие говорят, что все это лишь компьютерная графика. Мол, люди на кадрах изначально были, но потом всех пешеходов и водителей «стерла» компьютерная программа. Если так, то получилось у нее очень хорошо, не в каждом голливудском блокбастере такое увидишь. Потому что на обочинах стоят припаркованные машины, на столике в Макдоналдсе лежит надкушенный гамбургер, а на тротуаре подбирают крошки голуби — но людей нет! Только Хавьер.

В конце концов заговорил и он сам.

- Я не понимаю, где я и что происходит. Видимо, я попал в какую-то параллельную реальность, где человечество исчезло. Я не видел никаких следов глобального катаклизма, но и других людей не встречал, - говорит скрывающий свое лицо выживший на очередном видео в TikTok.

По словам Хавьера, все вокруг выглядит, как в 2021-м, но все электронные устройства говорят ему, что на дворе 2027-й. Загадочный катаклизм, убравший с планеты всех людей, не оставил никаких следов: в городах есть электричество и не видно разрушений.

А самое потрясающее, Одинокий выживший может общаться с людьми в TikTok. В комментариях ему предлагают варианты для очередного ролика, а он идет туда, и снимает. Так Хавьер начал путешествовать. Он объездил уже пол-Испании, показывая то капитанскую рубку атлантического лайнера, то безлюдную площадь у Сограда Фамилия в Барселоне.

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

Сейчас у Хавьера больше 6 млн подписчиков. То, что начиналось как интернет-страшилка, сейчас больше похоже на шутку. Оказывается, даже после конца света можно зарабатывать на рекламе! А как объяснить ролики, в которых Хавьер прохаживается по президентскому номеру отеля «Хилтон», не забывая пару раз ненавязчиво поймать в кадре название гостиницы? Или что он берет ключи от новой модели «Форда», садится за руль и любовно поглаживает приборную панель?

Или фото с абсолютно пустого 80-тысячного футбольного стадиона, на котором играет «Барселона» - очень впечатляет. Но тут глаз падает на футболку клуба с именем Хавьер на ней, и сразу вся таинственность улетучивается. Ну не сам же «выживший» ее себе сшил.

Кроме того, Хавьера стали ловить на мелком вранье. То в кадре мелькнет постер фильма, который был в прокате год назад, то аккаунт, чье предложение снять очередной ролик по конкретному сценарию он принимает, окажется явно однодневкой, которую зарегистрировали ради этого самого комментария.

В конце концов дотошные блогеры выяснили, что одна немецкая студия собирается запускать сериал под названием «Одинокий выживший». Да-да, как у блога нашего путешественника во времени. Так что, вероятно, все это очень успешная кампания по продвижению сериала.

Но подписчиков у Хавьера продолжает прибывать. В конце концов, это просто красиво.

КСТАТИ

Путешествие во времени — один из главных сюжетов научной фантастики, а появление интернета в нашей жизни дало возможность сказку сделать былью. Вернее, максимально замаскировать эту сказку, чтобы она хотя бы с экрана компьютера сошла за реальность. Вот еще несколько историй «путешественников во времени».

Джон Тайтор

В начале 2000-х главным развлечением во всемирной паутине были форумы. На одной из таких англоязычных площадок как-то объявился пользователь под именем Джон Тайтор, который рассказал всем, что прибыл он в начало века прямиком из 2036 года. Там он американский солдат, которому поручена важная миссия — отправиться в 1975-й и доставить в свое время компьютер IBM 5100, с помощью которого планировалось побороть бушевавший в 2036-м компьютерный вирус. Но солдат ушел в самоволку в начале 2000-х.

Разумеется, форумчане принялись расспрашивать Джона, как там оно, в будущем. Предсказания не порадовали: Тайтор предупредил, что в 2006-2008 в США произойдет гражданская война, из-за которой страна разделится на 5 независимых государств. Собственно, поэтому-то он и остановился в 2000-м: хотел повидать семью до того, как начались кошмары войны. И если тут Тайтор ошибся, то, например, вторжение Штатов в Ирак он предсказал точно.

С тех пор предпринималось несколько расследований с целью установить авторов мистификации, но однозначного ответа так и нет. Зато работает Фонд Джона Тайтора, который финансирует исследования путешествий во времени.

Пеллегрино Эрнетти

Этот человек точно существовал — тому есть множество свидетельств. Отец Пеллегрино Эрнетти жил в храме на острове Сан-Джорджио в Венецианском заливе. Но несмотря на такое уединение, он явно был человеком многих талантов, причем незаурядных. Во-первых, он был сертифицированным Ватикан экзорцистом, то есть изгонял из людей злых духов. Во-вторых, он серьезно изучал преполифонию - архаичную музыку. В-третьих, до того, как уйти в монастырь, успел получить ученую степень по физике.

Не знаем уж, приложили ли руку (лапу? Копыто?) злые духи, но два последних увлечения священника якобы помогли ему создать машину времени. Изучая древнюю музыку, отец Эрнетти открыл некий новый физический принцип, завязанный на резонанс частот и гармонию. Благодаря ему, он мог видеть прошлое. Эрнетти где-то в середине 1950-х соорудил прибор, чем-то смахивающий на допотопный телевизор. Как он сам утверждал в единственном интервью, через хроновизор (так он окрестил свое изобретение) смог увидеть премьеру оперы «Триест» в 169 году до нашей эры — до нас это произведение не дошло. Больше того, он наблюдал Голгофу и распятие Христа. В качестве доказательств отец Эрнетти предъявил фото Спасителя и отрывки из текста древней оперы. Впрочем, в снимке быстро узнали зеркальное отображение старой открытки, а оперу священник мог и сам написать, человек-то образованный.

Эрнетти уже готовы были объявить шарлатаном, но тут объявился его друг французский священник Франсуа Брюна, который заявил не верившим своим ушам журналистам, что своими глазами видел работающий хроновизор. Но сам прибор и все записи о нем у Эрнетти конфисковала католическая церковь. Якобы сам тогдашний Папа Римский Пий XII запретил Эрнетти говорить о своем изобретении. Не знаем уж, какими муками стращал понтифик святого отца, но тот молчал до конца жизни.

Хокан Нурдквист

В этой истории обошлось без ватиканских застенков и войн. В 2006 году швед Хокан Нурдквист выложил в интернет видео о своем путешествии в 2046-й. Якобы мужчина просто чинил подтекавший кран на кухне, как — бах — перенесся на 40 лет в будущее. Там он встретил себя же в старости, и как признавался с немного застенчивой улыбкой, они вдовем прекрасно провели время. На видео этот рассказ сопровождался кадрами двух мужчин, очень похожих, но явно разного возраста. Чтобы подтвердить, что они на самом деле один и тот же человек, мужчины демонстрировали идентичное тату на предплечье.

Разгадку этого парадокса пришлось ждать недолго. Ролик оказался креативом рекламного агентства, которое продвигало один из пенсионных фондов. Посмотрите, мол, как через 40 лет на пенсии вы счастливы и беззаботны, а все потому что вовремя доверили сбережения на старость нашей компании.