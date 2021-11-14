«Иванушки» отметили 25-летие, «воскресив» бывших солистов

Вроде бы сейчас в жизни «Иванушек» наступила светлая полоса. Фото: Александр Ширков

Есть мнение, что пандемия плохо сказывается на работе артистов. Мол, нет у них работы и концертов. И действительно, даже в начале ноября из-за карантинных ограничений многим селебрети пришлось перенести свои сольники.

Больше всех по этому поводу переживала Ольга Бузова. Девушка написала несколько грустных постов, много плакала во время прямых эфиров в своем инстаграм, а потом и вовсе уехала лечить случившуюся по этому поводу депрессию на заграничные курорты.

Впрочем, страдают от пандемии не только артистки, но и зрители. Так, например, фанатки Иванушек собирались устроить митинг в связи с возможной отменой концерта их любимой группы. Юбилей легендарного бойзбенда последние 2 года переносился из-за ковида. Сначала с ноября 2020 года на ноябрь 2021, а потом еще раз и в этом году. Впрочем, поклонникам группы в отличие от Бузовой повезло. Пусть правда и с ограничениями.

- Перед концертом стояло несколько машин скорой помощи - признался kp.ru солист группы Кирилл Туриченко. - А у гостей просили не только билет в зрительный зал, но и QR-код. Многим зрителям так же выборочно делали ПЦР- тесты медики. К сожалению, это вынужденная мера. Без нам бы не дали провести выступление, - объяснил артист.

Казалось бы, такие ограничения могли бы привести к провалу продаж и десяткам пустых кресел в зале. Однако этого не произошло. Группу ожидал полный sold out. И не раз. В течение двух дней полный Crocus city hall скандировал имена своих кумиров.

- Это был очень крутой концерт, - говорит концертный директор Иван Лаврушкин. - Причём, не только с точки зрения зрелища. Хотя публика буквально на ушах стояла как от самих Иванушек, так и от их главных хитов. Но и с финансовой стороны тоже все успешно, что не менее важно. По моим скромным подсчетам, Иванушки должны заработать не менее миллиарда рублей с этого мероприятия, - предположил промоутер.

Любопытно, что стало причиной такого успеха. Да, безусловно, у группы много хитов, ребята отлично работают. Возможно, тут сыграл в их пользу голод публики, а может, и тот факт, что последние 5 лет имена Иванушек активно муссируются в светской хронике. Чего только не произошло с солистами за эти годы. И хорошего, и увы, плохого. Смерть и последующая дележка наследства Олега Яковлева, приход нового солиста Кирилла Туриченко и его успех в телепроекте «Маска», трагическая гибель сестры Андрея Григорьева-Апполонова. Ну и, конечно же, громкий развод пары. А в этом году случилась радость для всех поклонников коллектива - Кирилл Андреев стал дедушкой. Его сын Кирилл и его супруга Аделина подарили певцу внучку. Он же в свою очередь обеспечил молодых родителей недвижимостью

- Мы с женой мечтали о домике у моря. Но потом обстоятельства изменились и мы купили сыну двухкомнатную квартиру, - рассказал kp.ru Андреев.- Нам очень нравится его выбор. Аделина девочка хорошая из очень хорошей семьи. Мой сын ее очень любит. Это его первый брак и первые серьезные отношения.

Отметим, что сын Кирилла - Кирилл Андреев-младший вместе с супругой присутствовали в зале. Впрочем, в зале была и бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина. Пару лет назад она развелась с «Рыжим» и вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Однако все равно решила приехать поддержать бывшего на юбилее группы. Прибыла Марина на концерт вместе с действующим супругом, и отжигала на мероприятии «как в последний раз» на пару с девушкой Кирилла Туриченко Дашей.

Ну и, конечно, на концерте нашлось место для бывших солистов коллектива Олега Яковлева и Игоря Сорина. Каждому из них был посвящен отдельный и очень трогательный номер, дабы почтить их память и влияние.

Сорина «воскресили» благодаря трогательному видео. А Яковлева вспомнили, показав архивные фото музыканта.

Как резюме, можно сказать, что последние годы были достаточно трудными для коллектива. Как в плане работы, так и личных потерь. Но вроде бы сейчас в жизни Иванушек наступила светлая полоса. И очень хотелось, чтобы светлый период длился у легендарной группы, как можно дольше.