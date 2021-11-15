Цена обмана: как фальшивые сертификаты о вакцинации и QR-коды заполонили мир

Фальшивые сертификаты о вакцинации и QR-коды заполонили мир Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о введении QR-кодов, которые вакцинированным гражданам нужно будет показывать при посещении общественных мест, а также для путешествия на междугородних и международных маршрутах на поезде и самолете. Если законопроект будет принят, то эта ограничительная мера продлится до 1 июня 2022 года.

Одновременно с этим на теневом рынке резко повысился спрос не только на поддельные сертификаты, но и на QR-коды. Является ли эта ситуация только российской особенностью, что можно противопоставить подделкам и как фальсификация сертификатов и QR-кодов повлияет на результаты по эффективности российских вакцин и реноме препарата на мировом уровне?

Об этом «Комсомолка» поговорила с экспертом Высшей Школы управления здравоохранением Сеченовского Университета, кандидатом медицинских наук, специалистом в сфере международного здравоохранения Артемом Гилем.

ПОДДЕЛКАМИ ТОРГУЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ

- Артем Юрьевич, феномен с продажей сертификатов вакцинированного, - это какая-то специфическая российская история? Сертификаты, ведь, покупаются даже не поддельные, а настоящие, зарегистрированные по всей форме, просто не было факта прививки. Может, это в российском менталитете, обходить всегда то, что спускают сверху?

- Сообщения, поступающие из разных стран, свидетельствуют о том, что торговля как поддельными вакцинами, так и поддельными сертификатами и QR-кодами о пройденной вакцинации по-прежнему высока, а это значит, что проблема не является сугубо российской историей, - говорит kp.ru Артем Гиль.- Так, например, в Ирландии на одной из страниц в сети интернет за 350 евро можно было за считанные секунды сгенерировать поддельный QR-код о пройденной вакцинации или о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией.

В Австралии, например, по всей стране количество запросов на поддельные сертификаты в Google резко возросло, когда в начале октября были объявлены ограничения для непривитых людей с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Число этих запросов в сети повторно резко возросло, когда эти ограничения вступили в силу. По-прежнему, как минимум один все еще активный веб-сайт предлагает продажу сертификатов о вакцинации из Австралии, США, Великобритании, Ирландии и Пакистана по цене около 500 долларов США за штуку.

Факты торговли поддельными сертификатами и QR-кодами были зарегистрированы и в других странах, например в Бразилии, Канаде, странах ЕС. Отличия между странами заключаются лишь в том, что в тех странах, где существуют серьезные наказания за данный вид нелегальной активности в виде достаточно большого штрафа, либо заключения под стражу (как, например, в Австралии), торговля поддельными сертификатами и QR-кодами уходит в сеть Интернет, в том время как в других странах, где размер наказания невысок, поддельные документы могут оформляться самими медицинскими работниками. Здесь большую роль играет именно то, насколько строго конкретное государство следит за исполнением законов и насколько серьезны меры пресечения, прописанные в его уголовном кодексе и в кодексе об административных правонарушениях.

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН

- Получается, что продажей сертификатов занимаются люди, которые как-то связаны с медицинскими учреждениями, с государственными регистрационными структурами. Это же дискредитирует прививочную кампанию?

- Если поддельные сертификаты распространяются непосредственно медицинскими работниками или людьми, связанными с системой здравоохранения, то это конечно дискредитирует прививочную кампанию как внутри страны, так и за ее пределами и, в конечном счете, способствует снижению уровня вакцинации населения, - говорит kp.ru Артем Гиль.- Поэтому, прежде всего, само государство должно быть заинтересовано в самом решительном пресечении таких фактов нелегальной активности. Как показывает международный опыт, в странах, где ведется активная работа по выявлению и пресечению фактов торговли поддельными сертификатами, и где строже наказание, распространенность участия в этой нелегальной активности людей, связанных с медицинскими учреждениями, намного ниже, чем в странах с более мягкими законами и лояльным отношением к таким видам нелегальной деятельности.

- Как ситуация с поддельными сертификатами повлияет на статистику по эффективности вакцин? Уже сейчас говорят о том, что в стационарах люди, которые привились и тяжело заболели, - это на самом деле те, кто купили сертификаты. И получается, что потом на мировом уровне вакцины российские будут иметь сниженные показатели эффективности.

- Все-таки, с научной и эпидемиологической точки зрения, не совсем правильно делать выводы об эффективности вакцинации, основываясь лишь на наблюдательных данных, а именно на заболеваемости и тяжести течения коронавирусной инфекции среди людей из общей популяции, то есть не участвующих в клинических испытаниях вакцин.

Это связано, в первую очередь, с более высокой вероятностью возникновения так называемой информационной ошибки, как например ошибочная регистрация не вакцинированного человека как вакцинированного и наоборот, что усугубляется проблемой распространения поддельных сертификатов о вакцинации. Поэтому основные наиболее доказательные выводы об эффективности конкретной вакцины должны быть основаны на результатах высококачественных двойных слепых рандомизированных клинических испытаниях, их систематических обзорах и мета-анализах, желательно опубликованных в авторитетных научных медицинских изданиях.

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

- Если все можно подделать или купить, то есть ли смысл тогда в сертификатах, QR-кодах? Это же как во время кампании по борьбе с алкоголем: на любой запрет и ограничение «черный» рынок находит свое решение, как этот запрет обойти. Не получится ли так, что люди все равно не будут прививаться, но купят себе все необходимые справки.

- Как показывает опыт, с введением более жесткого регулирования алкоголя, «серый», «теневой» рынок алкоголя все-таки не в состоянии полностью заместить сектор легального продукта. Это, в конечном счете, приводит к снижению потребления алкоголя в стране на душу населения.

Точно так же и с сертификатами о вакцинации. При более активном наращивании государством темпов вакцинации, в том числе и через введение различных ограничений для непривитых людей, нелегальный сектор поддельных сертификатов будет не в состоянии полностью удовлетворить всю возникшую в них потребность. Конечно, при условии, что государство будет более строго контролировать и пресекать все факты торговли подделками. Учитывая, что купить себе поддельный сертификат в России все-таки по-прежнему не так просто, как пройти легальную вакцинацию, смысл в сертификатах и QR-кодах, несомненно, есть. И государству необходимо усиливать работу по контролю за нелегальной деятельностью в этой области.

Напомним, покупка сертификатов о вакцинации и QR-кодов может обернуться административным штрафом или уголовным делом. Подробности тут.

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