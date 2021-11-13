Обмануть систему и умереть: За несколько недель продавцов липовых сертификатов о вакцинации и QR-кодов стало в 20 раз больше

В российских соцсетях - бум предложений по покупке QR-кодов и сертификатов о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, на пике ежедневной смертности от COVID-19 Россия собирается вводить более жесткие меры. Правительство внесло в Госдуму законопроекты об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. То есть, если ты не вакцинирован, сиди дома на здоровье. Не болей и не заражай. До 1 февраля вместо своего индивидуального кода можно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест. А после - только справку о медотводе.

Тем временем в российских соцсетях - бум предложений по покупке QR-кодов и сертификатов о вакцинации от коронавируса. Обещают внесение в официальную базу привившихся. То есть, клиент платит, а через три недели в его личном кабинете на портале Госуслуг появляется QR-код. В большинстве случаев это чистое «кидалово» - антиваксер переводит на указанную карту деньги вперед, а невидимый продавец испаряется. Но часто «проводка» в базу вакцинированных оплачивается непосредственно медикам, которые делают прививки (точнее, делают вид, что делают). Большое количество задержаний медработников и их подельников по всей стране говорят о том, что это распространенная схема.

ДОЦЕНТ С ПОДДЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

Весь ужас в том, что покупатели сертификатов, умирающие потом в красных зонах, превращаются в аргументы для противников вакцинации. Кто-то потом напишет в соцсетях: мол, был у меня знакомый Сережа (или Витя, неважно), он привился от ковида, но все равно умер… И эту историю еще сто человек разнесут по интернету. А Сережа (или Витя) на самом деле не прививался! Он заплатил 5-10 тысяч рублей и ходил себе спокойно. Пока не заболел.

Показательная история произошла в Омске. 29 октября в красной зоне скончалась от коронавируса 39-летняя Ольга Широкова, доцент кафедры акушерства и гинекологии местного медицинского института. Коллеги в шоке: как же так, ведь фотография Широковой красовалась по всему вузу на коллаже «Мы привились! А ты?!» А после смерти женщины выяснилось, что сертификат, который она предоставила на работе, был поддельным… То есть профессиональный медик (целый доцент!) не хотела прививаться и за взятку сделала себе сертификат. Систему она, может, на какое-то время и обманула. Но вот смертельному вирусу-то на все эти бумажки плевать и записи на Госуслугах.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург озвучил печальную статистику: 80% «вакцинированных», у которых наблюдают тяжелое течение болезни, на самом деле свои сертификаты купили. Это подтвердили медицинские тесты.

У эксперты крупнейшей российской компании по кибербезопасности Group-IB свои цифры. По их данным, в последнее время число продавцов в соцсетях и мессенджерах, предлагающих сертификаты или QR-коды выросло сразу в 20 (!) раз.

«КОМБО» И ФАЛЬШИВЫЕ САЙТЫ

- Но если еще летом злоумышленники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас довольно много комбо-предложений, - рассказал сайту KP.ru ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров. - Теперь сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на портал Госуслуг, что уже подразумевает генерацию QR-кода.

Специалисты Group-IB за последнее время обнаружили в соцсетях более 3 тысяч таких объявлений.

Желающим предлагают внесение их данных в официальных государственные сервисы. Это стоит от 4 до 12 тысяч рублей. Бумагу с печатями обещают доставить через 3 дня.

Интересно, что некоторые интернет-умельцы даже придумали, как дистанционно доказать клиентам внесение в эти самые базы. Они делают фальшивые сайты, имитирующие государственные сервисы и дают клиентам ссылки на них: мол, вот, сами проверьте, вы уже внесены.

Проблемы начинаются, когда человек приносит такую справочку на работу, а через какое-то время выясняется, что она - липовая. И полиция начинает выяснять, а откуда у товарища такие документы. Так и добираются до производителей.

«БЕС ПОПУТАЛ. ЗАМАНИЛИ ДЕНЬГАМИ!»

Торговцами сертификатами для невакцинированных занимаются подразделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

- Недавно в нашем городе задержали несколько человек. Одна медработница и несколько «гражданских», - рассказывает действующий сотрудник отдела полиции по «экономике» одного из подмосковных городов. - На допросе эта женщина созналась: бес, говорит, попутал. Она в больнице отвечала за вакцинацию. Подошел к ней однажды человек, знакомый знакомого, и предложил подзаработать. Давай, мол, к тебе будут приходить люди. Ты будешь делать вид, что вводишь им вакцину, вносить пациентов в документы, а они нам за это денежку будут платить. Поначалу, говорит, сомневалась. Но ее убедили цифрами. За каждого внесенного в базу антиваксера она получала 3-5 тысяч рублей. В день через ее кабинет могло проходить до 5-6 таких человек. Вот и считайте. За полтора-два дня месячную зарплату можно было заработать.

По словам нашего собеседника, теперь женщине светит реальный срок. Дело возбуждено по нескольким статьям. До трёх лет могут дать за получение взятки, от 3 до 8 - за внесение фиктивных записей в государственные информационные базы, еще до 2 - за «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». При этом покупателей услуг могут не только оштрафовать на 40 тысяч рублей по административной статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», но и «уголовку» завести. Есть, например, для таких случаев статья «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (до 2 лет) и «Дача взятки» (тоже до 2 лет).

- К сожалению, при проверке списков «вакцинированных» по такой системе, часто выясняется, что среди клиентов - не только сотрудники сферы обслуживания, которых обязали прививаться, но и местные чиновники есть, иногда - медики и даже сотрудники силовых ведомств, - добавил собеседник KP.ru.

ТОРГУЮТ ВСЕМ!

Кстати, мошенники теперь торгуют не только сертификатами с QR-кодами.

Вот пара свежих историй за последние дни.

- В Самаре задержали 28-летнего товарища, который за деньги делал желающим фальшивые справки о медотводе от прививок. Пока доказали 10 эпизодов.

- В Новосибирске судят мужчину, продававшего липовые ПЦР-тесты. Клиентами становились граждане, которые вылетали за границу. В том, что они действительно здоровы, уверенности у путешественников не было, поэтому платили за бумажку с печатями по 8 тысяч рублей. (Обычный ПЦР-тест, напомним, стоит около 2-2,5 тысяч).

QR-коды для доступа в общественные пространства и транспорт, напомним, вовсе не российское ноу-хау. Подобные системы барьеров для невакцинированных действуют во многих европейских странах. Эксперты считают, что такая мера реально может остановить пандемию. Но только при одном условии.

- Этой меры достаточно для борьбы с пандемией. Единственное - чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать, - заявил ТАСС микробиолог Александр Гинцбург.

Так что слово теперь - за контролирующими органами.

И, кстати, уголовные дела на продавцов и покупателей уже есть. И много.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прививка заморская. Для туриста

Одному из сотрудников нашей редакции рекламу прислали в соцсетях прямо в личные сообщения: СЕРТИФИКАТ БЕЗ ВАКЦИНАЦИИ, QR-КОД. И ссылочка.

Переходим на сайт. Там предлагают три тарифных плана. Цена зависит, насколько быстро нужен результат и нужно ли «проводить по базам». Ценник - от 1200 до 5000 рублей. При этом сайте предлагают документы только на иностранные вакцины. Европейские Pfizer, Moderna, AstraZeneca и даже (почему-то) китайский CoronaVac. А в России, как известно, пока официально признаются лишь отечественные препараты.

Мошеннический сайт, судя по всему, создали на россиян-путешественников. Многие, знаете ли, хотели бы свободно махнуть, как в доковидные времена, в Италию или Испанию. Но там принимают только с европейскими вакцинами.

Некоторые, кстати, для «легализации» летают, например, в Венгрию или Румынию, где можно без проблем и подешевле вакцинироваться импортными препаратами. Это в дальнейшем даст право колесить по Европе. Но туда-сюда и пожить на месте между получением двух доз - это как минимум надо по 1500-2000 евро на человека. А тут тебе за каких-то 60 евро (5000 рублей) обещают легальные документы о вакцинации иностранной вакциной. Обещают. Наверняка найдутся люди, кто рискнет. И просто отдаст деньги в никуда. «Менеджеры» попросят подождать подготовки документов и ищи-свищи.

Но это, к слову, чисто российский сайт для желающих «вакцинироваться» без укола.

При этом есть еще каналы тех же самых услуг, которые предлагают дельцы из стран бывшего соцлагеря - Польши, Чехии, Болгарии. У них цены на «настоящий» сертификат начинаются от 350-400 евро. Правда, все гарантии - только на словах.

Из ЕС, кстати, уже приходили тревожные сигналы: мол, были случаи, когда россияне приезжали в страны Европы с фальшивыми сертификатами о вакцинации. Приезжали в полной уверенности, что купили вполне себе легальные ковид-документы.

КСТАТИ

«Дай нам данные своей банковской карты и получишь выплату!»

Известная мошенническая схема с оформлением различных выплат работает и в разгар пандемии. Эксперты обнаружили сайт, на котором россиянам обещают «выплаты от нашего правительства» - в качестве меры поддержки в сложные коронавирусные времена. Каждый, написано на этом сайте, имеет право на 9 879 рублей. Для достоверности указано, что такую материальную помощь получили уже 23 млн жителей страны - государство перечислило им 19 млрд рублей. И как тут не поверить в реальность происходящего, если на сайте плюс ко всему большими буквами написано: «Федеральная организация по борьбе с COVID-19».

А что нужно сделать, чтобы получить 9 тысяч рублей? Просто внести ФИО получателя в специальную анкету и указать данные банковской карты, включая CVV-код (три циферки на обратной стороне пластика).

- На самом деле человек передает мошенникам сведения о себе и своей банковской карте, он может сразу потерять деньги, а его персональные данные могут быть проданы или использованы в другой мошеннической схеме, - говорит Евгений Егоров из Group-IB.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Покупать сертификаты - как бензином защищать деревянный дом от пожара»

- Люди, которые продают сертификаты - преступники, им нет оправдания, - говорит профессор, доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультет МГУ Алексей Аграновский. - Покупать документы, что ты вакцинирован, бессмысленно. А опасность заразиться - реальная. Это все равно что бензином защищать свой деревянный дом от пожара.

По мнению специалиста, 10-15% выданных в России сертификатов вакцинации - «пустышки». Человек в базе есть, но прививку от коронавируса он не получал.

- Это очень много. Кроме прочего, это мешает собирать статистику о том, сколько среди болеющих реально вакцинированных. Люди с подделками ведь формально проходят по графе привитых. Цифра также разнится от региона к региону. В каждой конкретной области вычислять продавцов легче. Достаточно запросить данные, сколько «вакцинированных» лежит в местной красной зоне. Есть процент подозрительно высокий - значит продавцы подделок тут особо активны. Если вы принципиальный вакциноскептик, лучше ничего не делайте. Рискуйте дальше, испытывайте неудобства. Это только ваша принципиальная позиция. Но платить жуликам деньги за липу неправильно. Мы теряем людей. Россия занимает одну из первых строчек по количеству ежедневной летальности от COVID-19.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Что грозит покупателям фальшивок

- Итоговое обвинение зависит от множества факторов, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа». - Могут ограничиться лишь административной статьей «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (штраф до 40 тысяч рублей, - Авт.), а могут вменить и статью Уголовного кодекса. Например, «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

По этой статье можно получить до 2 лет (это максимальное наказание) за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу наступления массового заболевания». Плюс никто не отменял статью «Дача взятки».

- Но эту статью могут вменять только если деньги передавались непосредственно должностному лицу, - объясняет Багатурия. - Врачу, например. Иногда должностным лицом может являться и медсестра. Но санитарка и другой младший медицинский персонал - точно никогда.

По словам адвоката, не стоит забывать, и то, что передача своих личных данных посторонним людям может аукнуться в любой момент.

- Есть много способов незаконного использования персональных данных. Начиная от получения на ваше имя кредита до представления вашим именем при задержании сотрудниками полиции. В моей практике был случай, когда ни в чем не повинный человек получил судимость, условный срок, потому что преступник представился его именем. Целый год ушел на то, чтоб доказать, что этот гражданин на самом деле не имел никакого отношения к преступлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянам будут нужны QR-коды в самолетах, поездах и общественных местах: правительство внесло законопроекты в Госдуму

За продуктами, в аптеку и в городской транспорт пустят без кодов. Ограничения введут до 1 июня 2022 года (подробно)

Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен стать вторым паспортом

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах (подробно)

«У нас уже не осталось выбора»: Иммунолог оценил, как повлияет введение QR-кодов на ход пандемии

Иммунолог Николай Крючков назвал введение QR-кодов в России логичным и правильным шагом (подробно)