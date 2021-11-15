В меню - игрушки и памперсы: из-за редкого заболевания маленький британец ест несъедобные вещи

Многие врачи рассматривают нарушение пищевого поведения как временное явление и утверждают, что с возрастом все придет в норму. Фото: Shutterstock

Четырехлетнему жителю британского Восточного Йоркшира Уильяму Баркли врачи поставили редкий диагноз – пикацизм, также называемый парарексией (извращением вкуса), означающий стойкое пищевое расстройство, вызывающее непреодолимое желание есть несъедобные предметы.

Мать малыша, 32-летняя Мари Баркли, рассказала, что вынуждена постоянно контролировать поведение сына, поскольку выяснилось, что в последние полгода ребенок регулярно жевал по ночам памперсы.

- Он также ест ковровые волокна, мягкие игрушки, дождевик на своей коляске и любой пушок или волосы. Работа продолжается, я убрала из его комнаты все книги и мягкие игрушки. Днем я могу убирать мешающие вещи и отвлекать его, но ночью это очень трудно, – приводит The Mirror ее слова.

Кроме того, ребенок не может удержаться от поедания бумаги, однажды он съел почти половину книги, которую родители оставили в его комнате.

Мари также рассказала, что поставить диагноз ребенку было довольно сложно, поскольку многие врачи рассматривают нарушение пищевого поведения как временное явление и утверждают, что с возрастом все придет в норму.

В случае с Уильямом, парарексия – не единственное нарушение, у ребенка также выявлены отклонения по типу аутизма и глобальная задержка развития.

Пиказизм (термин происходит от латинского «pica» – «сорока», поскольку, по мнению ученых, именно у этой птицы отсутствует вкус) известен с глубокой древности – первые случаи стойкого желания употреблять в пищу явно несъедобные предметы описаны еще Гиппократом. И, увы, со времен отца медицины врачи не очень-то преуспели в лечении извращения вкуса, и на данный момент основная часть работы в этом направлении приходится на долю психотерапевтов.