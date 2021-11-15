Экспресс-тест на коронавирус в Москве: как записаться онлайн

Москва. Пункт сдачи экспресс-тестов на коронавирус COVID-19 на станции метро `Третьяковская`. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве появилась возможность заполнить онлайн-заявку на экспресс-тестирование на коронавирус – сделать это можно на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». После указания личных данных будет сформирован QR-код заявки, который нужно предъявить в любом из центров экспресс-тестирования, а их уже 71 в Москве (полный перечень на mos.ru). Это поможет сэкономить время. Результат теста можно будет получить через 15-20 минут по этому же QR-коду.

- Москвичам не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты. Это поможет и администраторам — ведь им не нужно будет переносить информацию с бумаги в электронный вид. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней, не считая дня подачи заявки, — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Стоит отметить, что москвичи по-прежнему могут заполнить заявку на экспресс-тест прямо на месте. Сделать такой тест можно бесплатно. В пункте экспресс-тестирования у человека возьмут мазок из носа – фактически также, как и при ПЦР-тестировании.

- Экспресс-тест имеет высокую долю вероятности, но не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания, - уточнили в московском Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Как оформить онлайн-заявку на экспресс-тест на COVID-19:

- в приложении или на сайте «ЕМИАС.ИНФО» заполнить анкету,

- в анкете нужно указать: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания.

Что делать если тест показал положительный результат?

Результат экспресс-теста будет готов через 15-20 минут. Если он положительный, то в этом же пункте возьмут контрольный ПЦР-тест – бесплатно. Результат будет готов через 1-2 дня и придет в виде СМС на мобильный номер москвича. Все это время человек должен оставаться дома. Если результат ПЦР-теста также окажется положительным, то будет зафиксирован случай заболевания. А это означает, что к пациенту домой придет врач и назначит лечение, выдаст необходимые препараты.

Важно

Сделают экспресс-тест без онлайн-заявки?

-Да. При себе необходимо иметь:

- для взрослого - паспорт или загранпаспорт гражданина России, или паспорт иностранного гражданина, или вид на жительство - для взрослого,

- для ребенка - свидетельство о рождении, номер полиса ОМС, СНИЛС (при наличии). Пройти экспресс-тестирование дети могут только в присутствии родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

COVID-19 все активнее маскируется под другие болезни и все сильнее бьет по детям

На самые актуальные вопросы недели о распространении коронавируса ответил эксперт по здравоохранению, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в программе «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» (подробности)