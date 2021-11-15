88% россиян признались, что хоть раз сталкивались с телефонным мошенничеством

С 1 декабря в России могут быть заблокированы два десятка миллионов корпоративных сим-карт. Фото: Shutterstock

В соответствии с изменениями в федеральный закон «О связи», с 1 декабря в России могут быть заблокированы два десятка миллионов корпоративных сим-карт. Эти поправки, в первую очередь, призваны снизить число случаев мошенничества с использованием незарегистрированных номеров. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, сколько россиян сталкиваются с телефонным обманом.

Мы задали вопрос «А вы сталкивались с телефонным мошенничеством?» и узнали, сколько опрошенных попались на удочку мошенников, а сколько – смогли устоять.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Оказалось, что с телефонным мошенничеством хоть раз в жизни сталкивались 88% опрошенных. При этом 75% уверяют, что им всегда удавалось распознать обманщиков во время разговора, поэтому никакого вреда мошенники им не нанесли.

9% респондентов признались, что не всегда были так внимательны. Однажды они все-таки попались на уловки мошенников, но этот опыт помог им стать более бдительными, и больше обманщики им не смогли навредить.

«Конечно, сталкивался (с мошенниками – прим. ред.) и не раз. Однажды даже смогли обмануть. На небольшую сумму, но все-таки обидно», - признается один из участников опроса.

Еще 4% россиян рассказали, что телефонным мошенникам не раз удавалось обмануть их доверие, из-за чего представители этой категории каждый раз теряли деньги.

А вот оставшиеся 12% заявили, что ни разу не сталкивались с таким видом преступников. Эта категория опрошенных также поделилась рекомендациями никогда не брать трубку, если звонит незнакомый номер. Этот простой лайфхак не только ограждает от мошенников, но и помогает избежать неприятных разговоров, например, с представителями рекламных служб или служб продаж.

«Не отвечайте на незнакомые номера и все. Все знакомые должны быть записаны в контактах, а если номер неизвестный, надо сразу нажимать на красную трубку», - советует участник опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,1 тысячи человек.