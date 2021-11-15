Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 7:07

Минцифры подтвердило риск отключения корпоративный сим-карт с 1 декабря

Yа данный момент на портале «Госуслуги» успешно подтверждены 13,3 миллиона таким сим-карт, отметили в ведомстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минцифры подтвердило риск отключения корпоративный сим-карт

Минцифры подтвердило риск отключения корпоративный сим-карт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердило риск блокировки корпоративных сим-карт с 1 декабря 2021 года.

Ранее появилась информация, что российские операторы связи начали рассылать владельцам корпоративных номеров напоминания о том, что в соответствии с внесенными в федеральный закон «О связи» изменениями их необходимо зарегистрировать до 30 ноября, иначе уже на следующий день номер может быть заблокирован. В связи с этим россиян призвали напомнить работодателям о необходимости регистрации сим-карты.

В ведомстве сообщили, что на данный момент на портале «Госуслуги» успешно подтверждены 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, пишет РИА Новости. Если не зарегистрировать корпоративную сим-карту на «Госуслугах» до 30 ноября, она может быть заблокирована как не соответствующая требованиям закона (действует с 1 июня), подтвердило ведомство.