Минцифры подтвердило риск отключения корпоративный сим-карт с 1 декабря

Минцифры подтвердило риск отключения корпоративный сим-карт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердило риск блокировки корпоративных сим-карт с 1 декабря 2021 года.

Ранее появилась информация, что российские операторы связи начали рассылать владельцам корпоративных номеров напоминания о том, что в соответствии с внесенными в федеральный закон «О связи» изменениями их необходимо зарегистрировать до 30 ноября, иначе уже на следующий день номер может быть заблокирован. В связи с этим россиян призвали напомнить работодателям о необходимости регистрации сим-карты.

В ведомстве сообщили, что на данный момент на портале «Госуслуги» успешно подтверждены 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, пишет РИА Новости. Если не зарегистрировать корпоративную сим-карту на «Госуслугах» до 30 ноября, она может быть заблокирована как не соответствующая требованиям закона (действует с 1 июня), подтвердило ведомство.