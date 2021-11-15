Путин поручил легализовать дорожные штрафы на основании фото с телефонов

Владимир Путин готовит настоящую революцию в области дорожных нарушений и наказаний за них. Фото: REUTERS

Настоящую революцию в области дорожных нарушений и наказаний за них готовит Владимир Путин. Президент хочет, чтобы штрафовать нарушителей можно было не только на основании кадров стационарных камер контроля, но и фото и видео, сделанных на смартфон. Сейчас такое есть лишь в Москве, а может распространиться на всю страну.

«Установить возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола на основании материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных с применением специальных мобильных приложений», - говорится в поручении главы государства.

В документе не уточняется, о каких конкретно нарушениях идет речь. Но у столицы уже есть опыт, как это все может работать. С 2015 года существует приложение «Помощник Москвы». С его помощью горожане борются с неправильной парковкой – любой пользователь программы может на телефон сфотографировать авто, брошенное под запрещающим знаком или на газоне. Дальше материалы передаются муниципальным властям, если фото убедительно доказывают нарушение, автомобилиста штрафуют.

Некоторые водители (в основном, из числа регулярных нарушителей) уверены, что собирать информацию для штрафов имеет право лишь полиция. Да и телефон не является спецсредством в отличие от какой-нибудь камеры фиксации на столбе. Автомобилисты пробовали даже судиться, пытаясь доказать незаконность приложения. Якобы сервис противоречит федеральным правилам. Но так ничего и не добились, приложение успешно работает до сих пор.

Если принцип работы «народных инспекторов" утвердят на федеральном уровне, то они появятся во всех регионах. И парковаться на газонах или выкидывать мусор из окна авто станут реже.