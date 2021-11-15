Путин поручил внедрить штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложения

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил до июня следующего года внедрить возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения на основе фото и видео, которые получены через специальное мобильное приложение. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений российского лидера, опубликованном в понедельник, 15 ноября, на сайте Кремля.

«Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений», - говорится в заявлении.

Срок исполнения поручения главы государства установлен до 1 июня следующего года.

Напомним, ранее Министерство юстиции РФ предложило лишать россиян прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения.