Шойгу поделился впечатлениями после просмотра фильма "Небо"

Министр Обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Главное, что удалось показать — это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии, - заявил заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации художественного фильма "Небо".

Глава военного ведомства отметил, что консультантами этого фильма были специалисты, как из Воздушно-космических сил, так и из Сил специальных операций, и все они отметили высокую достоверность картины.

- Это очень и очень достойная работа, работа, которая основана на реальных событиях. На данный момент "Небо" – единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах, - подчеркнул министр.

Картина выходит в широкий прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах.

Напомним, картина основана на реальных событиях в Сирии: 24 ноября 2015 года во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Это не единственный подвиг военного летчика в Сирии. Отдельного фильма заслуживает подвиг в Сирии летчика майора Романа Филипова.

Вот, как он нем рассказывал сам Сергей Шойгу: "парень - наш летчик, катапультировался, попал на вражескую территорию. Отстреливался до последнего, кончились патроны, взял гранату, наверно, вы это видели. Это документальные кадры, которые снимали сами бандиты. Ну, казалось бы, что проще, подними руки вверх, станешь агитационным инструментом материалов против нашей страны в руках этих бандитов, тебя будут показывать по телевидению, и ты будешь говорить, что "парни сложите оружие, кончайте там». Нет, подорвал себя, подорвал бандитов, ещё успел крикнуть: "Это вам за пацанов!".