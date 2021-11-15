Марина Зудина привела на бал красавицу-дочь Олега Табакова

Марина Зудина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Москве с помпой прошел Бал дебютанток Tatler. В Доме Пашкова собрались богатые и знаменитый. Марина Зудина появилась на светском вечере вместе с сыном Павлом и дочкой Машей. 15-летняя наследница Олега Табакова блистала в алом платье.

Мария Табакова стала дебютанткой светского вечера. 15-летняя ученица "Хорошколы" появилась перед публикой в алом платье в пол. Довершали образ девушки бриллиантовые серьги и браслет.

Дочь Олега Табакова сопровождали мама Марина Зудина и брат Павел. Марина Вячеславовна была неотразима - велюровое черное платье по фигуре ручной работы, изысканные украшения и изящные лодочки - актриса прекрасно выглядела. Она с невероятной нежностью смотрела на то, как ее Машенька танцевала полонез и кружилась в вальсе.

Стоит отметить, что Маша совсем недавно стала выходить в свет. При жизни Табаков с супругой предпочитали скрывать девочку от посторонних глаз. Олег Павлович души не чаял в младшей наследнице.

Мария превратилась в настоящую красавицу. У нее правильные черты лица и шикарные длинные волосы. Она очень сильно похожа на Зудину. Актрису до сих пор называют одной из самых эффектных звезд отечественного кинематографа. Пока Маше сложно определиться с профессией, но она не хочет связывать жизнь с точными науками. Ей нравится выступать на сцене. Дочь Табакова не исключает, что может пойти по стопам родителей.