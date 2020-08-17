"Баз помощи алкоголя и антидепрессантов": Марина Зудина рассказала о тяжелой жизни после смерти Табакова

День рождения мужа актриса считает значимее собственного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Марина Зудина по сей день не оправилась после смерти знаменитого супруга Олега Табакова. 17 августа Народному артисту СССР могло бы исполниться 85 лет. День рождения мужа актриса считает значимее собственного.

"Мы ни разу не отмечали день рождения Олега Павловича вчетвером, дома. Только в компании. Ему было важно, чтобы вкусно, весело, шумно", - рассказала Марина Зудина.

Она не скрывает, что последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни. "Я будто заново учусь ходить. И я горда тем, что мы смогли пройти этот тяжелый период с высоко поднятой головой, без помощи алкоголя и антидепрессантов. Не унижаясь и не торгуя ничем...", - приводит слова вдовы Олега Табакова Собеседник.Ru.

Ее спасала работа. Через месяц после смерти мужа Зудина вышла на сцену. В этом же траурном для актрисы году она приняла участие в сериале "Хорошая жена", где ее партнерами стали Александр Домогаров и Александра Урсуляк. Большой резонанс получил эротический триллер Константина Богомолова "Содержанки", где 54-летняя артистка сыграла одну из главных ролей.

По словам Марины, после смерти мужа круг общения их семьи значительно сузился. Все свое время актриса отдает работе и дочке Маше. Сын Павел уже давно живет самостоятельно, много играет в театре, снимается в кино.

"Вижу, что они друг без друга скучают. Когда Павел приходит, Машка его заводит, задирает, смешит. Они относятся друг к другу нежно. Между ними есть связь, и достаточно крепкая. Иногда застаю идеальную картину: сидят рядышком на диване, сериал какой-нибудь смотрят", - делится звезда в интервью "Каравану историй".

Она рада тому, что в ее жизни нет суеты. "Смотрю вперед, а не назад. Понимаю то, что достойно прохожу этот сложный для себя период. Почему-то думала, что рядом окажется большее число людей, на которых смогу положиться. Но нет, ошиблась. Ничего страшного в этом нет. Остается полагаться на саму себя", - резюмировала актриса.