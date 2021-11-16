Мошенники угрожали отрезать уши дочери пенсионера после того, как он понял, что они не сотрудники банка

Фото: Александр ГЛУЗ

Пожилые люди часто становятся жертвами телефонных мошенников, а преступники пользуются их доверчивостью и запугивают пенсионеров возможностью потерять все свои сбережения. Существует много хитрых схем обмана, но в этот раз мошенники зашли слишком далеко. Несколько дней назад на телефон 77-летнего Александра Петровича (имя изменено) позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником известного банка.

Звонивший рассказал пенсионеру, что с его счёта кто-то списал большую сумму денег, и стал подробно расспрашивать о данных банковской карты. Но Александр Петрович был наслышан о подобных звонках от своих родственников и знакомых и быстро понял, что его пытаются развести. Пенсионер отказался отвечать на вопросы и положил трубку. Но через несколько минут звонок повторился, Александр Петрович собирался вежливо отказать, объяснив что сам обратится в свой банк и всё проверит. Но голос собеседника в трубке зазвучал иначе, на этот раз звонивший сообщил пенсионеру, что у него в заложниках находится его дочь. И если Александр Петрович немедленно не переведёт ему 100 тысяч рублей, то ей не поздоровится. Для большей убедительности на фоне звучал голос какой-то женщины. Но пенсионер не поддался и на шантаж.

— Они хотели чтобы я им перевёл 100 тысяч рублей, в противном случае угрожали отрезать уши моей дочери, которая, якобы была у них. Я перезвонил ей на всякий случай, она находилась дома на карантине, с ней всё было в порядке. Убедившись в этом, я пошёл в полицию, — вспоминает пенсионер.

О случившемся мужчина сообщил дежурному и написал заявление.

— Поступило обращение от 77-летнего жителя Москвы о том, что на его номер поступило два звонка, во время первого неизвестный представился сотрудником банка, а перезвонив сообщил, что у него находится дочь заявителя и ему нужно заплатить за нее 100 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Cейчас по данному факту полиция проводит проверку.

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