Ильназа Галявиева, который застрелил в казанской школе девять человек, признали вменяемым

Ильназа Галявиева из Казани, который устроил массовый расстрел в гимназии № 175, признали вменяемым. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ильназа Галявиева из Казани, который устроил массовый расстрел в гимназии № 175, признали вменяемым. Об этом корреспонденту kp.ru сообщил адвокат обвиняемого Алексей Васильев.

— Признали вменяемым. Экспертиза проходила в Санкт-Петербурге. Сейчас Галявиев содержится в СИЗО №1 города Казани, — рассказал Васильев.

Адвокат добавил, что не знает, как долго следственные органы будут изучать дело, перед тем, как отправить его на утверждение в прокуратуру и далее в суд.

Напомним, нападение 19-летнего Галявиева произошло 11 мая 2021 года. До этого молодой человек учился в колледже и, как утверждали однокашники, ничем среди прочих не выделялся. Но незадолго стрельбы был отчислен за непосещение занятий. В тот день Галявиев взял помповое ружье (купленное совершенно легально) и направился в школу, в которой учился до колледжа. Он застрелил девять человек - в том числе семерых детей и двух учительниц. Еще 12 школьников получили различные ранения.

После задержания Галявиев бился в истерике, называл себя богом и говорил о «пробуждении монстра». Позже стало известно, что ранее у него диагностирована опухоль мозга. Такое заболевание могло спровоцировать психоз. Однако психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент подготовки и нападения житель Казани был вменяем.

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