Пережившая трагедию со стрельбой школа в Казани начинает новый учебный год: «Мы все повзрослели»

Школьники возвращаются в стены, где пережили самые страшные события своей жизни. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Прошло почти четыре месяца со дня трагедии в гимназии №175, когда 11 мая бывший ученик школы Ильназ Галявиев взял в руки ружье и отправился в родную школу с одной целью – убивать. Тогда погибли 9 человек, еще 32 ранены... Начинается новый учебный год. Ученикам предстоит вернуться в те же стены, где они пережили тот самый кошмар. Родители многим предлагали перейти в другую. Но ребята – отказались. Почему? И как они прожили все это лето? «Комсомолка» вернулась к произошедшей 11 мая трагедии.

БОЯТСЯ ШУМА И ПРОСЫПАЮТСЯ ОТ СТРАХА

Ремонт школы, как планировали, завершили к 1 сентября. Поменяли расположение кабинетов, обновили пищеблок. Кроме того, построили в учебном заведении бассейн.

Сыновья Рустама Хайруллина Фото: Личный архив

- Хорошо, что многое изменили, - говорит отец школьника того самого 8 «А» имам Рустам Хайруллин. - Если бы школа была настолько узнаваемая, дети не смогли бы в нее зайти психологически. Директор сразу пообещала изменить интерьер. И еще важно, что весь класс будет вместе - этого хотят все родители.

Психологическая травма, по словам отца, у детей после стрельбы в классе не прошла до сих пор. Они не могут забыть случившееся, и это естественно.

Рустам Хайруллин с сыном Фото: Личный архив

- И ночью просыпаются от страха, и от шума вскакивают, вздрагивают. В нашем классе примерно все в таком состоянии. У меня еще и младший ребенок пострадал, он вообще теперь боится любого шума. Им тяжело. Я своим несколько раз предлагал сходить на могилы к погибшим, но они пока отказываются. Однако дети из нашего класса, как и мой сын, вспоминают своих погибших одноклассников, они молятся за них.

Мы стараемся морально поддержать не только родителей, чьи дети погибли, но и тех, чьи дети остаются на больничном и не смогут пойти в школу 1 сентября. Один мальчик остался без ноги, к сожалению. Еще девочка, которая прыгала из окна, она пока остается с аппаратом Илизарова. Все остальные ученики из нашего класса пойдут в родную школу. Никто из наших в другую переходить не стал.

Классный руководитель детей Диляра Галиуллина – выписана из больницы, но последствия этого кошмара теперь с ней до конца жизни.

- Одну руку собрали врачи, она в аппарате Илизарова и пока почти не функционирует, вторая рука, к сожалению, частично отсутствует - ее раздробило, - говорит Рустам Хайруллин. - Будет ли учительница и дальше работать в школе, мы пока не знаем. Не затрагивали эту тему. Но дети хотели бы, чтобы она продолжала с ними работать. Они ее любят, звонят ей, поддерживают. Она плачет, конечно. Тяжело ей. Пока остается на больничном. Поэтому у детей будет другой классный руководитель. Директор школы пока тоже остается на больничном.

Рустам Хайруллин Фото: Личный архив

Тем временем, следствие продолжается.

- Кроме убийцы сейчас еще двое обвиняемых появилось, им вменяют халатность, - пояснил Рустам Хайруллин. – Один из них виновен в том, что в классе не работал звук у системы оповещения. Именно поэтому классный руководитель и дети не услышали, что директор объявила о нападении и приказала всем закрыть двери классов. Второй обвиняется в том, что одна из дверей школы не блокировалась, то есть человек некачественно проделал работу.

Ремонт школы, как планировали, завершили к 1 сентября. Фото: пресс-служба президента Татарстана

По словам отца, первая психиатрическая экспертиза признала Галявиева невменяемым на момент совершения преступления (адвокат обвиняемого отрицает такие выводы экспертизы). Это вызвало бунт среди родителей.

- Сейчас у нас сменился следователь по делу, - разводит руками Хайруллин. – Будет назначена повторное исследование уже в другом учреждении. Потому что родители, конечно, не согласны с таким решением.

В учебном заведении построили бассейн. Фото: пресс-служба президента Татарстана

«ЭЛЬВИНА НИКОЛАЕВНА ВО СНЕ ВЕЛА ДЯ МЕНЯ УРОК»

Летом дети, почти 600 человек, отдохнули в Анапе в лагере «Глобус». При этом не все родители выбрали бесплатный отдых на Черном море – часть из них так же бесплатно отправили детей в санатории и лагеря Татарстана, а часть, правда, небольшая, отказалась от подобных предложений местных властей.

С 1 сентября большинство ребят (но не все) решили вернуться именно в свою школу.

Директор сразу пообещала изменить интерьер. Фото: пресс-служба президента Татарстана

- Сейчас уже не так сложно, как было тогда, - признается ученица класса, соседнего с 8 «А» (почти все погибшие в кровавой бойне в казанской школе № 175 учились именно в 8 «А» классе. У детей в этот момент проходил урок национального языка. Ни педагог, ни ученики не услышали тогда объявление директора о нападении и призыв закрыть двери - Ред.).

- Кошмары уже не снятся, перестали где-то месяц назад. Раньше были постоянно. Мне снились люди, которые погибли, весь этот кошмар. Почти каждый день приходили ко мне. Однажды Эльвина Николаевна вела для меня урок (Эльвина Игнатьева – 25-летняя учительница английского языка, погибла одной из первых, закрыв собой учеников). С друзьями и знакомыми из школы на эту тему не разговариваем, но нередко знакомые из других школ задают вопросы. Но обычно я объясняю, что это для меня больная тема и люди с пониманием к этому относятся. Ильназа же признали невменяемым? Я не понимаю, почему так сделали. Человек, который убил 9 невинных не заслуживает этого. Отношение к нему никак не поменялась. Я как винила его во всем, так и виню. И это не нормально, что кто-то его оправдывает (речь идет о девушках, которые скинулись деньгами на адвоката, - прим. Ред). Человек, который убил кого-то, не может быть красивым. Они просто не понимают всей серьезности своих действий.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Я пойду в свою же школу. Хотя родители переживают, каждый день предлагают перевестись. Не знаю, изменилась ли безопасность, мы же долго не учились, но думаю, охрана появится. Страха перед возвращением нет, безумно хочу вернуться в школу. Все мы повзрослели. Стали смотреть на жизнь по-другому. Сплотились как коллектив. А вообще, есть ощущение, что все приходит в норму. Жизнь. Я планирую окончить школу и поступить в вуз. Хочу быть режиссером...

ВОПРОС РЕБРОМ

Как поменялась система безопасности в школе?

- Там полностью поменяли вход, сделали специальные отсеки между дверьми, как и положено. Все двери будут на магнитах. Вход только по карточкам. Охранника мы еще не видели, но место для него уже сделали. Это будет специализированная охрана, а не как раньше, - пояснил Рустам Хайруллин.