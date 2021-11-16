Германия остановила сертификацию «Северного потока-2», но это ничего не значит

Приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» - это чисто техническая мера. Фото: REUTERS

Приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» - это чисто техническая мера. Речи о том, что он так и останется пустой трубой на дне моря, не идет. Об этом у себя в телеграм-канале написал политолог Марат Баширов. По его данным, речь идет о том, что российская сторона должна дооформить некоторые бумаги:

- Тут кое-кто обрадовался, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2", да только зря. Оказалось, что компания-оператор "Nord Stream - 2 AG "решила создать в ФРГ дочернюю компанию для немецкой части трубы. После этого процесс сертификации продолжится, но уже с учетом того, что будет разделение на морскую часть и наземную, - написал Баширов.

Во вторник утром стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии остановило сертификацию компании «Nord Stream 2 AG», как оператора трубопровода "Северный поток-2". На фоне этих новостей начали падать в цене акции Газпрома — они потеряли около двух процентных пунктов за два часа с открытия торгов. Правда, это падение уже компенсировалось. Вместе с этим подскочили и цены на газ. Его стоимость в Европе взлетела до $1046/тыс. куб. м. Еще вчера тысяча кубов стоила почти на 100 долларов ниже (прибавка составила почти 10%).

- Чисто техническое решение и цены на газ снова в космосе. Даешь снова $2000 за 1000 кубометров, - пишет трейдер Сергей Елисеев.

Ранее мы сообщали, что газопровод проходит процесс сертификации. А в нем принимают участие в том числе «Нафтогаз» Украины, а также польская сторона. Они уже вынесли свое отрицательно заключение. Тем не менее, эксперты уверены, что такое мнение никак не повлияет на итоговое решение. Германское Минэнерго уже дало свой отзыв на «Северный поток-2». Ведомство заявило, что магистраль не угрожает энергобезопасности Европы. Теперь дело за Федеральным сетевым агентством Германии — оно должно проанализировать насколько российская труба соответствует европейскому праву.

Тем временем, обе нитки газопровода уже полностью готовы к эксплуатации. Причем, первая уже даже заполнена техническим газом. Для начала поставок осталось решить бумажные вопросы.