Тимоти Шаламе: Я вырос в большом уважении к профессии журналиста

Актер Тимоти Шаламе на премьере "Дюны" в Лондоне. Фото: REUTERS

Главный герой мирового хита «Дюна» с легкостью вошел в обычный для Андерсона набор звезд, переходящих у него из фильма в фильм - Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Леа Сейду и т.д. В альманахе из трех новелл у него главная роль в одной из них (ее действие происходит в 1968 году во время молодежной революции во Франции) в паре со знаменитой, только что удостоенной третьим «Оскаром» Фрэнсис Макдорманд.

Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон в фильме "Дюна". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы наполовину француз. Это не могло не помочь на съемках фильма под названием «Французский вестник».

- Да, мой отец - француз, хотя я никогда и не обсуждал с ним французскую революцию 1968-го года, во время которой ему было 15 лет. Просто я проводил летние каникулы во Франции, и поэтому лучше понимаю природу того, что происходило тогда, хотя это и очень отличается от сегодняшнего положения вещей. Чтобы как-то подготовиться к роли, я смотрел фильмы «новой французской волны» и читал современные журналы «Нью-Йоркер» и «Атлантик». Это помогало понять, чем вдохновлялся Уэс Андерсон.

Кинорежиссер Уэс Андерсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как вы отреагировали на приглашение Андерсона?

- Конечно, для меня было большой честью стать частью его уникального мира. Я был в восторге, когда получил это приглашение: его фильм «Академия Рашмор» был одним из моих любимых, когда я учился в школе, а в «Гранд-отеле «Будапешт» Рейф Файнс сыграл, я считаю, одну из лучших ролей в истории кино. Молодой актер рад любой работе, а тут тебе предлагают сняться у режиссера, у которого снимаются все лучшие артисты современности! Он создает ансамбль, быть частью которого - просто мечта! Я был готов на любую, самую маленькую роль, но мне предложили значительную и вдохновенную роль молодого бунтаря по фамилии Дзефирелли. Какая возможность войти в уникальный мир этого режиссёра, стать одной из ниточек его художественной ткани! Об этом пока нельзя говорить, но, кажется, мне удастся повторить этот опыт в будущем.

Актер на съемках "Французского вестника" режиссера Уэса Андерсона. Кадр из фильма

- Это очень неожиданно, что Андерсон решил воспеть журналистику. Журналистов все обычно только ругают.

- Мой отец - журналист, и я вырос в большом уважении к этой профессии. Конечно, она изменилась по сравнению с прошлым, когда не было ни Твиттера, ни других социальных сетей. Но и актёрская профессия изменилась, например, в связи с возросшим присутствием в кино компьютерной графики… Это фильм о любви к журналистике, о любви к искусству, хотя в первой истории с участием Леа Сейду и Бенисио дель Торо рассказывается о коммерциализации искусства. Все, что происходит в фильме, происходит прежде всего в голове его зрителя. Каждый кадр этой картины можно вставить в рамочку - он набит таким количеством художественной информации, в нем можно столько всего рассматривать, что, уверен, фанаты этого режиссёра - такие, как я - получат огромное удовольствие.

- Как легендарная педантичность Уэса Андерсона отражается на работе актера?

- Иногда актёрам приходится быть невероятно точными: были сцены, в которых мне приходилось по 40-50 дублей делать одно и то же. Но, с другой страны, были и сцены, в которых я чувствовал себя абсолютно свободным. А вот и дополнительный бонус! Я всегда уделял большое внимание тому, что на мне надето, но тут я оказался в руках Уэса Андерсона и Милены Канонеро - знаменитого художника по костюмам, работавшей с выдающимися режиссёрами на протяжении многих десятилетий, в том числе со Стэнли Кубриком. Для меня это тоже огромная честь! Мне удалось посмотреть, как работают великие мастера!

- Пандемия отложила многие релизы: этот фильм был готов еще в прошлом году.

- У меня никогда не было такого, чтобы фильм так долго дожидался встречи со зрителями. Так странно знать, что где-то в коробке лежит хороший фильм, но ты не можешь им ни с кем поделиться. Я впервые посмотрел фильм на Каннском фестивале, и был на седьмом небе, ведь я наполовину американец, наполовину француз, а «Французский вестник» - любовное послание Франции от американского режиссера. Хотя страна, которой он признается в любви, существует не столько в реальности, сколько в голове самого Уэса Андерсона.

- Вы разделяете политический активизм героя «Французского вестника»?

- Конечно! Я считаю, что нужно бороться за экономическую, экологическую, расовую справедливость во всём мире. На меня очень влияет то, что делает Грета Тунберг. Или Аманда Горман, которая потрясающе выступила со своими стихами на инаугурации президента Байдена. Слава Богу, что у нас есть такие люди, которые двигают вперёд наше общество.

Грета Тунберг на климатическом саммите в Глазго. Фото: REUTERS

- Есть разница между работой в Америке и Европе?

- Я провёл три года в Венгрии, где мы снимали «Дюну» и «Короля». А недавно снимался в Америке, в Бостоне вместе с Леонардо ДиКаприо в новом фильме под названием «Не смотрите наверх». Этот фильм точно не могли бы снять в Европе.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Тимоти Шаламе родился 27 декабря 1995 года в Нью-Йорке в артистической семье с русско-еврейскими и франко-британскими корнями. Одна из первых ролей - сын героя Мэтью Макконехи в научно-фантастическом блокбастере «Интерстеллар». Снимался в телесериалах «Закон и порядок» и «Родина», но прославился главной ролью в фильме «Назови меня своим именем», за которую был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». В настоящее время снимается в роли Вилли Вонки в одноименном фэнтези.

Пять лучших фильмов Тимоти Шаламе:

«Назови меня своим именем» (2017)

«Леди Берд» (2017)

«Красивый мальчик» (2018)

«Маленькие женщины» (2019)

«Дюна» (2021)