Банки повышают ставки по ипотеке. Ждать ли обвала цен на жилье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банки потихоньку повышают ставки по ипотеке. В понедельник на это пошел Сбербанк: ипотека на новостройки подорожает до 8,8% годовых, на вторичное жилье — до 9,1%. Это минимальные ставки по стандартным, не льготным программам, для заемщика с идеальной кредитной историей и не менее идеальными документами. Для не идеальных заемщиков они будут выше.

За самым большим нашим банком потянулись и другие. ВТБ объявил о росте ставок по ипотеке с 22 ноября: до 9% на готовое и строящееся жилье, 9,1% - на рефинансирование ипотеки других банков.

Причины стандартные — рост ключевой ставки Центробанка. С начала года она увеличилась на 3,25 процентных пункта, последнее повышение в октябре было достаточно существенным, с 6,75% до 7,5% годовых. Банкам деваться некуда — они поднимают ставки следом.

Остаются еще программы льготной ипотеки. Но на новостройки, по новым условиям программы, размер кредита ограничен 3 млн рублей — что маловато будет, с учетом нынешних цен, не только для Москвы, но и для остальных крупнейших городов. Для «Семейной ипотеки» же надо родить ребенка.

По логике вещей, растущим ценам на жилье пора бы уже свой разбег остановить. Ажиотаж на рынке во многом связывали с дешевой ипотекой и упавшими ставками по вкладам. Теперь вслед за ставкой ЦБ ипотека дорожает, ставки по вкладам подросли обратно. Уже с конца лета аналитики рынка недвижимости заговорили о снижении спроса и на новостройки, и на вторичку. Правда, судя по их отчетам, снижением цен на жилье пока и не пахнет — разве что на какое-нибудь совсем никому не нужное. А что будет, если ЦБ повысит ставку до 8%? Уж тогда-то рынок недвижимости дрогнет?

Уже с конца лета аналитики рынка недвижимости заговорили о снижении спроса и на новостройки, и на вторичку. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ, КРОМЕ ИПОТЕКИ

-Ипотека — это сегодня 85% от всех сделок с жильем. По России. И это ключевой фактор, влияющий на рынок. Но есть еще ряд факторов, - рассказал KP.ru вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Накопления населения сейчас снижаются, закредитованность растет — это все, как и более дорогая ипотека, сокращает платежеспособный спрос. Но ситуация не однородна, в некоторых сферах бизнеса есть рост доходов: медицина, логистика, кредитование, IT-технологии, экспорт, онлайн-торговля. У специалистов, работающих в этих сферах, доходы тоже выросли — в некоторых случаях даже в два раза. То есть снижение спроса будет не тотальным, а сегментарным.

Кроме того, как поясняет эксперт, не всем людям надо покупать недвижимость с нуля. У многих она есть, но нужна лишняя комната или другой район. Или новостройка вместо старой квартиры. Или жилье за городом вместо города, или наоборот. Поэтому определенный объем спроса будет и за счет этого: что-то продается — и с этой суммы покрывается большая часть стоимости нового жилья.

- Но очевидно, что если ставки и дальше продолжат рост, изменятся ожидания, - говорит Апрелев. - Рынок жилья очень инерционен, он сильно зависит от ожиданий того, что будет. До сих пор по инерции были ожидания роста. Но к концу года эти ожидания изменятся, рост цен «по инерции» закончится.

ЖДАТЬ ЛИ, ЧТО ЖИЛЬЕ ПОДЕШЕВЕЕТ

- По нашим прогнозам, следующий год будет годом стабилизации. Не могу уверенно сказать, что будет падение цен — скорее всего, нет. С большей вероятностью рынок будет болтаться ни туда, ни сюда — ни роста цен, ни снижения, - прогнозирует Константин Апрелев. - При этом надо понимать, что цены предложения, которые обычно фигурируют во всех анализах рынка, отличаются от цен реальных сделок. Когда растет спрос на рынке, разница между ценой предложения и реальной сделки минимальна, в рамках 1-2%, или вообще ноль. Когда спрос падает, разница может быть и 5%, и даже 10%.

То есть речь идет о возможных скидках от той цены, которая указана в объявлении или на сайте застройщика.

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