Минобороны заявило о космическом лицемерии Пентагона

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В Минобороны России назвали лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, которые обвиняют Россию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства".

По заявлениям в Госдепе США, в космосе появилось более 1,5 тысячи обломков и сотни тысяч элементов мелкого космического мусора, который приписывают России.

- Россия на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из ее главных целей является «создание комплексного военного преимущества в космосе». В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов и, тем более, после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37, - заявили в Минобороны России, намекнув на то, чей мусор летает на орбите Земли.

Военное ведомство оценило действие американской стороны "как угрозу, которая несовместима с заявленными целями мирного использования космического пространства".

При этом российские военные не отрицает "плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами".

- 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности, - заявили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что оставшийся мусор был внесен в "главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования".

Кстати, подобные мероприятия в космосе проводит не только Россия. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.