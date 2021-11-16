Минобороны считают лицемерными попытки США обвинить Россию в создании рисков для МКС Фото: REUTERS

Обвинения Пентагона в создании Россией для Международной космической станции являются лицемерными, заявили журналистам в Министерстве обороны РФ.

«Считаем лицемерными заявления госдепа Пентагона, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для космонавтов МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса», – сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что сбитый в результате испытаний советский спутник был недействующим, а образовавшиеся после этого фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов. Соединенным Штатам об этом хорошо известно, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, космическое командование США утверждает, что во время испытаний противоспутникового оружия Россия сбила советский орбитальный аппарат, запущенный в 1982 году. Обломки спутника якобы представляют угрозу для американских космических аппаратов, которым придется маневрировать, чтобы с ними не столкнуться, а российские противоспутниковые системы усложняют полеты в космос, заявили в Вашингтоне.