У заболевших ковидом QR-код аннулируется. Новый – только после выздоровления

Минздрав уточнил сроки действия цифровых пропусков для вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России QR-код для переболевших коронавирусной инфекцией после вакцинации будет действовать полгода после выздоровления. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме сертификата вакцинации. После вакцинации электронный пропуск выдают на целый год.

Новый документ Минздрава, например, уточняет порядок действий, если человек привился от коронавирусной инфекции, а потом заболел COVID-19. В таком случае его цифровой пропуск, QR-код подтверждающий вакцинацию, аннулируется. После выздоровления человек получает новый QR-код о перенесенном заболевании, который будет действителен в течение 6 месяцев.

- Логика в этом есть. Если бы человек изначально попал в группу людей, которые сформировали достаточный иммунитет после вакцинации, то он бы, скорее всего, не заболел с клиническими проявлениями инфекции после прививки. Значит, раз он после вакцинации заболел так, что есть клинические симптомы, то это говорит о том, что он, вероятно, попал в группу 10 – 15 процентов людей, с недостаточным иммунитетом после вакцинации и нужной защиты от коронавируса у него не было, - говорит Андрей Продеус, доктор медицинских наук, врач иммунолог и аллерголог. - Такое бывает. Чаще всего, такой недостаточный иммунный ответ после прививки формируется у людей с такими заболеваниями, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые болезни. То есть, это не условный 30-тилетний здоровый молодой человек. И мы помним, что вакцина не панацея. Она действительно снижает риски тяжелого заболевания и самого неблагоприятного смертельного исхода. Но есть и вот эта группа людей, о которой сказал выше, у которых иммунный ответ может быть неполным.

Болезнь, которую человек перенес после прививки, является, по сути, таким «бустером», усилителем иммунного ответа, считает эксперт. Дальше медработникам можно было бы заниматься мониторингом иммунного ответа этой группы людей, но можно пойти и по другому пути, - привить человека повторно через полгода. Это проще и дешевле.

- Международная практика показала, что у подавляющего большинства людей после перенесенной болезни есть стойкий иммунитет, но, к сожалению, опять-таки есть исключения, 4 – 6 процентов людей, у которых даже после того, как они перенесли болезнь, все равно не формируется достаточный иммунитет. Однако вакцинирование через полгода после выздоровления для таких людей в 8 раз повышает шансы улучшить иммунную реакцию. Так что, здесь речь идет не о среднестатистическом здоровом человеке, которого заставят опять прививаться, а о той небольшой части людей, у которых были медицинские основания для того, чтобы иммунный ответ сформировался недостаточно сильный.

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