Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился впервые за 2 месяца

Санкт-Петербург. Вакцинация от COVID-19 в городском центре вакцинации в ТРЦ Галерея. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень заболеваемости коронавирусом в России впервые за 2 месяца снизился. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря нерабочим дням. Об этом в понедельник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

В целом по стране снижение уровня заболеваемости ковидом составило 2%, отметила Попова. В 43 регионах рост заболеваемости остановился и только в одном вырос - это Амурская область.

По данным Минздрава, число болеющих ковидом за последнюю неделю снизилось на 7,5%. Под медицинским наблюдением находятся 1,27 млн человек из них 246 тысяч - в больницах.

Как отметила глава Роспотребнадзора, среди людей в возрасте старше 65 лет уровень заболеваемости по-прежнему не снижается и остается самым высоким.

- Нужна максимально быстрая прививочная кампания среди лиц старшего возраста, - призвала Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, в последнее время пенсионеры активнее потянулись на прививку. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, за неделю число вакцинирующихся людей старше 60 лет выросло на 14%. Мурашко напомнил, что тяжелое течение ковида, при котором пациента помещают на ИВЛ, встречается в основном у непривитых.

- Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Сегодня вакцина - это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем. О противопоказаниях может сказать только врач, лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки, - отметил премьер Михаил Мишустин.

Обращаясь к губернаторам, премьер поручил им взять ситуацию с коронавирусом под личный контроль: ускорить темпы вакцинации и снабдить больницы лекарствами.

- Для вас не может быть ничего важнее! - сказал главам регионов премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас уже не осталось выбора»: Иммунолог оценил, как повлияет введение QR-кодов на ход пандемии

Иммунолог Николай Крючков назвал введение QR-кодов в России логичным и правильным шагом (подробности)