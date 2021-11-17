Космическая программа России: следующая остановка - Луна

По оценке Роскосмоса, лунная пилотируемая программа может обойтись до 1,7 трлн рублей. Фото: Shutterstock

- Роскосмос выделил 1,7 миллиарда рублей для полета на Луну! Мы что, уже летим на спутник?! – на так давно среди настоящих космических экспертов и диванных «аналитиков» разгорелся бурный спор, из-за того, что госкорпорация объявила тендер на новую научно-исследовательскую работу. Задача - сформулировать требования к космическим кораблям, которые полетят к Луне и высадятся на ее поверхность. Суть спора – потянет ли Россия лунный проект, есть ли технические возможности и хватит ли денег.

На самом деле, конечно, 1,7 млрд рублей – это очень немного в космическом масштабе. Запуск грузового корабля к МКС на ракете «Союз» и то обходится существенно дороже. Но, нужно понимать, первые за многие годы целевые деньги «на Луну» и прежде всего на пилотируемые полеты - это совсем не начало работ, а систематизация того, что уже есть.

Мы не начинаем с нулевой отметки. Да, в 70-х годах прошлого века после успешной миссии американских «Аполлонов» советский лунный проект был остановлен. Но исследования, связанные с возможностью полета к Луне и работы на ней наши конструкторы не останавливали. И в последние годы они стали заметно интенсивнее. Где-то их финансировали за счет заработка на других проектах, где-то в формате НИОКР - научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На большинстве космических предприятий и в институтах, где я побывал за последние год, так или иначе занимались лунной темой. Потому что понятно: следующий прорывной шаг – Луна. Освоение спутника, создание постоянной окололунной базы, подготовка экипажей к регулярным полетам – дело перспективное, интересное и – главное – совсем не фантастика.

Космонавт Александр Мисуркин управляет "луноходом" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр подготовки космонавтов

Еще полгода назад в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) мне дали порулить «луноходом». На самом деле это электрокар, управление которым вынесено на самый верх платформы и снабжено планшетами-навигаторами. Двигался «луноход» плавно и медленно, откликаясь на джойстик. Проехать требовалось строго по размеченным на синем полу линиям.

Я-то просто примерил будущую систему управления лунной машиной. А вот космонавт Александр Мисуркин (он, кстати, в декабре летит с двумя туристами-японцами на МКС) провел в луноходе много часов. Причем, управлял он машиной в полетном скафандре «Сокол». Так инженеры выясняли, как нужно расположить ручки управления и навигационные приборы, чтобы человеку в лунном скафандре было максимально удобно вести вездеход по поверхности спутника.

А в октябре Мисуркин – он, выходит, в ЦПК первый лунный испытатель - поработал на «лунной» поверхность в «Орлане» - тяжелом скафандре для выхода в открытый космос.

Космонавт Александр Мисуркин управляет "луноходом" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мало того, почти восемь лет в ЦПК вместе с Институтом медико-биологических проблем проводят эксперимент «Созвездие», инициатором которого был нынешний начальник Центра Максим Харламов. Суть его в том, что космонавты, вернувшись из длительного полета, на третий-четвертый день облачаются в тяжелый скафандр для выхода в открытый космос и выполняют работы в тренажере, имитирующем поверхность Марса или Луны. Похожи и структура почвы под ногами и гравитация (скафандры специальным образом подвешивают к балкам).

Для того, чтобы создать правильный лунный скафандр, на земле научиться в нем передвигаться, работать, нужны сотни испытаний. Но именно так специалистами будет сформулирована методика подготовки первых посетителей будущей лунной базы или колонии на Марсе.

Институт медико-биологический проблем РАН

В эти дни экипаж лунной экспедиции уже достиг орбиты Луны и готовится высадить на поверхность спутника посадочный модуль. Операторы, которым предстоит работать на поверхность, репетируют этапы этой операции. Экипаж тренируется управлять роботами, которым предстоит изучать Луну.

Вдумчивый читатель, дочитавший этот абзац до конца воскликнет: «Да что он тут пишет? Какая орбита? Какая высадка?» На самом деле почти что настоящая. Именно сейчас в наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем в сотне метров от Хорошевского шоссе проходит очередная лунная экспедиция. Подробный рассказ о ней будет в следующей публикации. Здесь же скажу: кроме невесомости (ее на Земле не организовать) дотошно воспроизведены все элементы долговременной лунной экспедиции. Зачем? А затем, что техника-техникой, а ученым нужно понимать, как обеспечить работоспособность экипажа в сложных условиях.

Именно сейчас в наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем в сотне метров от Хорошевского шоссе проходит очередная лунная экспедиция. Фото: ИМБП РАН

Нынешний эксперимент входит в серию экспериментов под названием SIRIUS и имеет индекс 21. 240 дней трое наших космонавтов, двое американских астронавтов и арабский космонавт будут имитировать экспедицию на Луну. Какие проблемы ждут межпланетный экипаж? Во-первых, ограниченное общение. Во-вторых, замкнутая среда. В-третьих, практически отсутствие личного пространства. В-четвёртых, ограниченный запас пищи. Ну и много чего другого, что влияет на работоспособность. В том числе и взаимоотношения между девушками и мужчинами, и культурные традиции.

При этом лунному экипажу предстоит напряженно поработать «на поверхности Луны». Подготовлен специальный отсек, где на полу рассыпан грунт, совпадающий по структуре с реголитом. Нарисованы лунные пейзажи (космонавты выйдут в VR -очках). Хотя нет – не выйдут – выплывут. Скафандры будут подвешены к специальным креплениям и станут имитировать лунную - в шесть раз меньшую по сравнению с земной гравитацию.

Интерьеры «лунного» корабля в Институте медико-биологических проблем. Фото: Александр МИЛКУС

Институт космических исследований РАН

Изготовлены первые образцы гамма- и нейтронного спектрометра для геологической разведки Луны с орбиты. Прибор, который установят на станции "Луна-26" будет сканировать поверхность спутника Земли. С его помощью составят карту элементного состава и летучих веществ на Луне.

В лаборатории ИКИ я видел и разработанный бур для бурения реголита. Его как раз при мне испытывали. Его установят на одной из автоматических станция «Луна». Это будут разведчики, которые вылетят для исследования разных районов спутника прежде, чем там высадятся космонавты.

Эскиз корабля «Орёл». Фото: Роскосмос

Ракетно-космическая корпорация «Энергия»

Именно здесь в корпорации, тогда еще носившей название ОКБ-1, разрабатывалась первая, королевская, лунная программа. И сейчас РКК станет главным исполнителей лунной пилотируемой экспедиции. Основа ее – лунный корабль «Орел». Работы по нему ведутся интенсивно. Первый беспилотный пуск этого корабля, по словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, должен состояться в 2024 году, а пилотируемый - годом позже.

В РКК «Энергия» продумана последовательность пусков пилотируемой экспедиции на Луну. Так как разработка отечественной сверхтяжелой ракеты задерживается (кстати, сверхтяжелая ракета Saturn V выводила на лунную орбиту американские корабли «Apollon», но технологии ее производства утрачены), предложено за четыре пуска ракеты "Ангара-А5В" вывести на орбиту части лунного корабля. Первая ракета доставит на околоземную орбиту лунный взлетно-посадочный комплекс. Затем пауза в пусках месяц – столько нужно для подготовки стартового стола на Восточном к следующему пуску. И на орбиту уходит транспортный корабль. Два запущенных объекта стыкуются и взлетно-посадочный комплекс уходит на орбиту Луны.

Лунный бур, разработанный в Институте космических исследований. Фото: Александр МИЛКУС

Еще спустя месяц стартует на «Орле» стартует лунный экипаж. Он прибывает на околоземную орбитальную станцию (МКС или РОСС – посмотрим что к этому времени будет на орбите). Еще через месяц еще одна «Ангара» выводит еще один транспортный корабль. С ним стыкуется пилотируемый «Орел» и тоже улетает к Луне. На окололунной орбите комплекс состыковывается, космонавты переходят в спускаемый аппарат и высаживаются на Луне. По сегодняшним расчётам, они смогут провести на поверхности спутника до двух недель.

Полетный скафандр `Сокол КВ-2` и макет пилотируемого транспортного корабля (ПТК). Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Итог

В общем, большинство элементов лунного пазла у нас имеются или будет в ближайшие годы. Та пора бы приступить к его сборке. Что и начато в этом году.

По оценке Роскосмоса, лунная пилотируемая программа может обойтись до 1,7 трлн рублей. Стоит ли такие деньги тратить? Безусловно. И соображений тут несколько:

Обеспечивается финансирование космической отрасли – одной и самых высокотехнологичных. Лунная программа даст новый толчок к освоению современных технологий, которые станут использоваться для создания и наземной техники. Плюс – это зарплаты более, чем 250 тысячам сотрудников отрасли – а с семьями лунная программа сможет кормить до 1 млн человек.

Общее развитие цифровых технологий в стране. Не случайно очень серьезно занимается лунной программой NASA. У них тоже проблемы с финансированием, сроки запуска кораблей сдвигаются. Но США вместе с партнерами планирует первые высадки на Луну уже в этом десятилетии.

Китай собирается высадить своих тайконавтов на Луну «не позже 2030 года». Будут ли китайцы для организации этой экспедиции сотрудничать с Россией пока не известно. Аккуратные предварительные переговоры идут.

В сборочном цеху ракет "Ангара" в ГКНПЦ им. Хруничева. Фото предоставлено пресс-службой "Роскосмоса".

И вопрос на засыпку

Первый американский экипаж высадился на Луну аж в 1969 году. Зачем нам снова нужен этот спутник?

Ответ прост: для США в то время это прежде всего была политическая акция – ответ на то, что первым человеком в космосе стал наш Юрий Гагарин. Но и научные исследования были проведены, привезен реголит, сделаны сотни важных снимков поверхности спутника.

Сейчас идет речь о следующем шаге - о создании долговременной базы на Луне с помощью опыта строительства которой наверное уже следующее поколение инженеров соберет полноценный марсианский корабль и будет предпринята первая пилотируемая экспедиция к Красной планете. Человечество постепенно, шаг за шагом неизбежно будет завоевывать свою Солнечную систему.,