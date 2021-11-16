В России увеличили пособие по безработице

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2022 году максимальное пособие по безработице составит 12792 рубля.

- Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, — гласит текст документа.

В 2021 года максимальное пособие составляет 12130 рублей.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило производственный календарь 2022 года. Новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В феврале нерабочим будет 23-е число. В марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 число. Также россияне будут отдыхать в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Кроме того, длинные выходные ожидаются в июне — с 11 по 13 число. Также нерабочими днями были утверждены 4, 5 и 6 ноября.