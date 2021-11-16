Ковид вне политики: Три четверти россиян выступили за объединение международных усилий в борьбе с пандемией

Россияне считают правильным сделать все лекарства и вакцины от коронавируса общедоступными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания Pfizer проведет в России испытания лекарства от коронавируса. Роспотребнадзор уже дал разрешение на проведение клинических исследований. Это один из немногих шагов по объединению международных усилий в борьбе с пандемией. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что об этом думают сами россияне.

Мы задали вопрос: «Как вы считаете, следует ли странам признать вакцины и лекарства друг друга?» и узнали мнение опрошенных об иностранных медикаментах.

Оказалось, что большинство россиян считают, что страны все же должны объединить усилия ради более эффективной борьбы с пандемией. Так, 46% респондентов уверены, что люди по всему миру должны иметь возможность прививаться или лечиться любыми существующими медикаментами, вне зависимости от того, в какой стране эти лекарства или вакцины были изобретены.

Еще 31% респондентов заявили, что еще более правильным решением было бы разработать единые международные стандарты лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Это бы помогло более эффективно противостоять инфекции и справиться с пандемией в более короткие сроки.

«Мой муж привит Pfizer и живет хорошо. Так же мои родственники привиты Sputnik V и тоже живут хорошо. А вот несколько непривитых дорогих мне людей умерли от ковида», - рассказывает одна из участниц опроса.

Еще 11% опрошенных заявили, что если нет возможности прийти к единым правилам лечения коронавируса, то нужно, по крайней мере, признавать сертификаты о вакцинации чужими вакцинами. Это существенно облегчит жизнь тем людям, что привился или переболел ковидом в другой стране.

При этом нашлись и те, кто считает, что допускать иностранные препараты против ковида в Россию не стоит. 12% респондентов заявили, что не доверяют зарубежной медицине.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,3 тысячи человек.