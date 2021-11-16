Минздрав РФ выдал разрешение на испытания нового препарата от Pfizer для лечения коронавируса

Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса Фото: REUTERS

Американская фармкомпания Pfizer проведет в России клинические испытания препарата Paxlovid, предназначенного для профилактики коронавирусной инфекции.

Как передает издание «Ведомости», Росздравнадзор выдал разрешение на проведение соответствующих клинических испытаний.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, исследования Paxlovid будет проходить среди взрослых, которые в домашних условиях контактировали с пациентами с симптоматическими проявлениями COVID-19. В испытаниях примут участие свыше 90 граждан, проживающих в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других российских городах.

Представитель Pfizer сообщил, что исследования Paxlovid будет проводиться по всему миру, в них примут участие около 7 тысяч человек из разных стран. Ожидается, что до конца текущего года будет выпущено более 180 тысяч доз этого препарата, а в 2022 году - до 50 миллиона доз.

Paxlovid является ингибитором протеазы+ритонавир, разработанным для профилактики коронавируса, а также лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения заболевания.

Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.